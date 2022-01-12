- Cem Bölükbaşı, Formula 2'de yarışacak

İSTANBUL - Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, 2022 sezonunda FIA Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda yarışacağını duyurdu. Genç sporcu, Formula 2'de Charouz Racing System takımının sürücüsü olacak.

Zorlu PSM Sky Lounge alanında gerçekleştirilen basın toplantısına Cem Bölükbaşı'nın kariyer yönetimini üstlenen TEM Agency kurucusu Temuçin Ünalp, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, genç sporcunun ailesi ve davetliler katıldı.

Düzenlenen programda ilk olarak genç sporcunun, E-spor dünyasından gerçek yarışlara uzanan başarı hikayesi katılımcılara anlatıldı. E-spor dünyasından Formula 2'ye yükselen ilk sporcu olan otomobil sporcusu, Formula 2 Şampiyonası'nda 14 hafta sürecek sezonun ilk yarışına mart ayında Bahreyn Pisti'nde çıkacak.

Cem Bölükbaşı: "Uzun bir sezon bizi bekliyor"

Basın toplantısına konuşan Cem Bölükbaşı heyecanlı olduğunu ifade ederek, 2022 yılında Formula 2'de yarışacağını duyurdu. Bölükbaşı, "Bizim için çok hızlı bir yıl oldu. Formula 3 benim ilk kazandığım şampiyonaydı. F3 Asya'dan yaklaşık 9 veya 10 ay sonra Abu Dabi'de Formula 2 aracına oturdum. 2022 yılında FI Formula 2 Dünya Şampiyonası'na katılacağım. Charouz Racing System ile beraber Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda olacağım. Formula 1, 23 hafta sonu olacak, biz 14 hafta aynı hafta sonu yarışacağız. Sabah biz yarışarak onların garajını kullanacağız. Sonra Formula 1 takımları yerimize gelecek. Formula 2 sezonunun da en uzun takvimi, 14 hafta sonu 28 yarış gerçekten çok uzun bir sezon bizi bekliyor" dedi.

Eren Üçlertoprağı: "Her Formula 1 yarışı sonrası buruk ayrılıyorduk"

Cem'i tebrik ederek sözlerine başlayan TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Biz de en az Cem kadar heyecanlıyız. Türkiye'de çok kez uluslararası organizasyonlar gerçekleştirdik. Bunların başında Formula 1 geliyor ama her Formula 1 sonrası pistten bir buruk ayrılıyorduk. Her ne kadar çok iyi organizasyon yapsak da içinde bir sporcumuzun olmaması, bayrağımızı temsil eden bir sporcumuzun olmaması bizim hep bir tarafımızı eksik bırakıyordu. Dolayısıyla inşallah Cem, bizim bu eksik duygumuzu tamamlayacak. Ben gerçekten göstermiş olduğu gelişim ve ileriye dönük planlamasını yürekten inanıyorum. Federasyon olarak hem maddi olarak hem manevi olarak Cem'in orada yalnız kalmaması için uluslararası arenada daha güçlü şekilde ülkemizi temsil etmesi için üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Buradaki desteği kurumlar olarak güçlendirmemiz lazım. Cem'in Formula 1'e çıkması lazım" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçildi.