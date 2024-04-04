Cenaze törenine damga vuran an! Ali Koç ve Dursun Özbek, Kurtlar Vadisi'nden rol çaldı - Son Dakika
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Cenaze törenine damga vuran an! Ali Koç ve Dursun Özbek, Kurtlar Vadisi'nden rol çaldı

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Togay Bayatlı'nın cenaze töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray'ın Başkanı Dursun Özbek birbirlerini görmezden gelirken, Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat tokalaşıp bir süre sohbet etti. Ezeli rakiplerin başkanlarının birbirini görmezden gelmeleri sosyal medyada kısa sürede viral olurken, o anları gören kullanıcılar, "Kurtlar Vadisi cenaze sahnesi" şeklinde yorumlar yaptı.

04.04.2024 14:25  Güncelleme: 14:33
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Türk basınının duayen isimlerinden, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) başkanlığını da yapan ve 2 Nisan'da vefat eden Togay Bayatlı, son yolculuğuna uğurlandı.

BAŞKANLAR BİRBİRİNİ GÖRMEZDEN GELDİ

Bayatlı için Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TMOK Başkanı Uğur Erdener, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve spor dünyasından birçok önemli isim katıldı. Cenaze namazına katılan Ali Koç ve Hasan Arat'ın, Dursun Özbek ile yan yana gelmemesi dikkati çekti. Bayatlı'nın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AKILLARA KURTLAR VADİSİ'NİN O MEŞHUR SAHNESİ GELDİ

Cenaze namazına katılan Ali Koç ve Hasan Arat'ın, Dursun Özbek ile yan yana gelmemesi dikkati çekti. Ezeli rakiplerin başkanlarının birbirini görmezden gelmeleri sosyal medyada kısa sürede viral olurken, o anları gören kullanıcılar, "Kurtlar Vadisi cenaze sahnesi" şeklinde yorumlar yaptı.

Cenaze törenine damga vuran an! Ali Koç ve Dursun Özbek, Kurtlar Vadisi\'nden rol çaldı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Kurtlar Vadisi, Dursun Özbek, Hasan Arat, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cenaze törenine damga vuran an! Ali Koç ve Dursun Özbek, Kurtlar Vadisi'nden rol çaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mustafa Akhan: Bi bjk li olarak mevcut durum midemi bulandırıyor fb nin yan çarı olmak ne demek yaa 50 28 Yanıtla
  • Ömer Çelik: Bernard Shaw’ın sözleri aklına gelmiş ve beri durmuş Dursun başkan; “Asla bir domuzla güreşmeyin. Ikiniz de kirlenirsiniz, ama domuz bundan hoşlanır… 41 30 Yanıtla
  • ferhat eser: Beşiktaş ve fenerbahçe bunlara çok gülüyor şu küçük geseyi pistten alsınlar artık baydı :)) 23 46 Yanıtla
  • Akay Kayhan: Bir varmış bir yokmuş,Kartal kanaryanın emir eri olmuş….. 29 21 Yanıtla Mevlut Emre: Sizin gibi hakemlere karı olmaktan iyidir 21 18
  • Ebuturap: dursun başkan Laz ziya ali de şevko 21 9 Yanıtla
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