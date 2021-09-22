Cengiz Durmuş, Tenis Federasyonu Başkanlığı'na yeniden aday oldu

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, olağan genel kurulda başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı.

Cengiz Durmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Tenis Federasyonunun önümüzdeki günlerde yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda, tenis sporuna hizmet etmek ve ülkemiz tenisini hep beraber daha ileri taşımak adına başkanlığa yeniden aday olduğumu kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim." ifadelerini kullandı.