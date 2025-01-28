Cengiz Ünder Beşiktaş'a imzayı atıyor! İşte ödenecek rakam - Son Dakika
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Cengiz Ünder Beşiktaş'a imzayı atıyor! İşte ödenecek rakam

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Fenerbahçe'de süre bulamayan ve Beşiktaş'a önerilen Cengiz Ünder, 1.5 yıllığına satın alma opsiyonuyla siyah-beyazlılara kiralanacak. Fenerbahçe'de yıllık 4.2 milyon euro kazanan futbolcuya Beşiktaş'ın toplam 4 milyon euro ödeyeceği, kalan kısmın ödemesinin de Fenerbahçe tarafından yapılacağı öğrenildi.

28.01.2025 10:02
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Fenerbahçe'de süre bulamayan Cengiz Ünder, menajerleri vasıtasıyla Beşiktaş'a önerildi. Fenerbahçe ve Beşiktaş el sıkışırken siyah-beyazlılar, Cengiz Ünder ile de büyük oranda anlaştı.

Beşiktaş'ın Cengiz Ünder için ödeyeceği rakam belli oldu. Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Fenerbahçe'de yıllık 4.2 milyon euro kazanan Cengiz Ünder'i 1.5 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

Siyah-beyazlıların futbolcuya toplam 4 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Kalan kısmın ödemesi de Fenerbahçe tarafından yapılacak. Ünder'in kısa süre içerisinde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder, bu sezon sarı-lacivertli formayla 7 resmi maça çıktı ve sadece 161 dakika sahada kalabildi. Cengiz, bu karşılaşmalarda skora katkı yapamadı. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Cengiz Ünder Beşiktaş\'a imzayı atıyor! İşte ödenecek rakam

Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cengiz Ünder Beşiktaş'a imzayı atıyor! İşte ödenecek rakam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Serkan Yalçın:
    elhamdülillah saol 8 taş 90 12 Yanıtla
  • Osman:
    Bizde salıncaktan indiler sanmıştık meğerse daha yeni başlamışlar kuş kardeşler siziii 51 12 Yanıtla
  • sezai duran:
    Yapmayın ya bu adamın bize hiç faydası olmaz bu adam da Bjk karakteri oluşmaz her önüne geleni Bjk me alamazsınız yönetimmmmmm 56 6 Yanıtla
  • Yildiray:
    fenerin Beşiktaşı oyuncak ettiği işler işte. sponsor olur tekrardan elaltından verir cengizin parasını . futbolcu sattık diye de kar gösterir 37 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Vasıfsız takımına vasıfsız eleman 16 13 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    ali koç ve avanesi mesut özilden sonra cengiz ünderide bitirdi. 18 5 Yanıtla
  • Ateş:
    Almayın bu sözde futbolcuyu.Bu bitmiş....Yazık milletin parasına... 16 3 Yanıtla
  • rifat ercan Atalay:
    Akaretler de Disco, gece kulübü varsa kapattırın! 13 1 Yanıtla
  • Apple User:
    bunun doğru olduğuna inanamıyorum. Cengiz Beşiktaş’a ne katkısı verecek … 10 2 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    fener bizim artıklarımızı alıyor feneri benimsemiyen yıldız oyuncularda büyük takıma geliyor 6 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cengiz Ünder Beşiktaş'a imzayı atıyor! İşte ödenecek rakam - Son Dakika
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