Cengiz Ünder'den Sergen Yalçın itirafı: Maçtan 3-4 saat önce odasına çağırdı

13.09.2025 22:44
Beşiktaş'ın yeni transferi Cengiz Ünder, Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu, ''Sergen Hoca, maçtan 3-4 saat önce odasına çağırıp konuştu. Gol attıktan sonra gözlerim doldu, çok özlemişim.'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın yeni transferi Cengiz Ünder, 90+1'deki golü ve galibiyet ile ilgili maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BU DUYGUYU ÇOK ÖZLEMİŞİM"

Attığı gol hakkında konuşan Cengiz Ünder, "Hafta başından beri çok heyecanlıydım. Bu maçı bekliyordum. Bu heyecanı çok özledim. Gol attıktan sonra gözlerim doldu. Bu duyguyu çok özlemişim. Sergen Hoca'nın, başkanımızın, bu kulübün bana güvenini biliyorum. Gerçekten çok iyi hissediyorum. Ben de kendime yakışan futbolu oynayıp Beşiktaş formasıyla en iyi futbolumu oynamak istiyorum. Çok şükür." ifadelerini kullandı.

''MAÇTAN 3-4 SAAT ÖNCE ODASINA ÇAĞIRDI''

Beşiktaş'a transferini çok isteyen teknik direktörü Sergen Yalçın hakkında konuşan Ünder, "Sergen Hoca ile gelmeden önce de menajerlerim aracılığıyla görüştüm. Geldiğim ilk gün konuştu. Ne istediğini bana çok net anlattı. Sahada uygulamaya çalıştım. Maçtan 3-4 saat önce odasına çağırdı, rahat olmamı söyledi. Sergen Hoca bana güveniyor. Ben de çok iyi hissediyorum. Günden güne performansım artacaktır. Önemli olan oynamam. Beşiktaş formasıyla ilk maçımda gol attım. Çok özel bir duygu. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

