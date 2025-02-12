Cengiz Ünder evleniyor

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Süper Lig devi Fenerbahçe'de forma giyen ve bu sezon beklentilerin altında kalarak takıma fazla katkı veremeyen 27 yaşındaki Cengiz Ünder hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

EVLENİYORLAR

Ünder, iki yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Cengiz Ünder'in Balıkesir'de yaşayan anne ve babası Fatma- Hasan Ünder, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Bilge Yenigül'ü oğullarına istedi.

Sosyal medyada birlikteliklerini daha önce duyuran çift geçtiğimiz Kasım ayında sürpriz doğum günü partisiyle gündem olmuştu. Sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan Cengiz Ünder, Bilge Yenigül için hazırladığı sürpriz doğum günü partisinden anlar paylaşmıştı.

BU SEZON SKOR KATKISI VEREMEDİ

Fenerbahçe'de bu sezon toplamda 9 maça çıkan Cengiz, söz konusu mücadelelerde gol veya asist katkısı üretemedi.