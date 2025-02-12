Cengiz Ünder evleniyor - Son Dakika
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Spor

Cengiz Ünder evleniyor

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Fenerbahçe'de forma giyen Cengiz Ünder, sosyal medya fenomeni sevgilisi Bilge Yenigül ile evlilik yolunda ilk adımı attı. İki yıldır birlikte olan çift, bir süre önce birlikteliklerini sosyal medyada duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde Cengiz Ünder'in anne ve babası İstanbul'a gelerek Bilge Yenigül'ü oğullarına istedi.

12.02.2025 11:19  Güncelleme: 11:28
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de forma giyen ve bu sezon beklentilerin altında kalarak takıma fazla katkı veremeyen 27 yaşındaki Cengiz Ünder hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Cengiz Ünder evleniyor

EVLENİYORLAR

Ünder, iki yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Cengiz Ünder'in Balıkesir'de yaşayan anne ve babası Fatma- Hasan Ünder, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Bilge Yenigül'ü oğullarına istedi.

Cengiz Ünder evleniyor

Sosyal medyada birlikteliklerini daha önce duyuran çift geçtiğimiz Kasım ayında sürpriz doğum günü partisiyle gündem olmuştu. Sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan Cengiz Ünder, Bilge Yenigül için hazırladığı sürpriz doğum günü partisinden anlar paylaşmıştı.

Cengiz Ünder evleniyor

BU SEZON SKOR KATKISI VEREMEDİ

Fenerbahçe'de bu sezon toplamda 9 maça çıkan Cengiz, söz konusu mücadelelerde gol veya asist katkısı üretemedi.

Cengiz Ünder evleniyor

Sosyal Medya, Cengiz Ünder, Fenerbahçe, İstanbul, Evlilik, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cengiz Ünder evleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Guner Çavuşoğlu:
    performans düşüklüğünün nedeni ..! 11 1 Yanıtla
  • Ateş:
    Düğün bedava.Yattığı yerde milyonlar geliyo nasıl olsa. 9 0 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    işallah belki evlilik yarar da takıma faydası olur 7 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Allah mesut etsin cengiz Ortaköye yeni mekana bekliyorum sizleri 5 1 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Şu anda yaklaşık 4 milyon Euro para kazanıyor yıllık ama 2 sene sonra sözleşmesi bitiyor. bittiği anda kazandı 200.000 euro falan olacak.Yenge hanımın bu durumdan haberi var mı acaba? 3 0 Yanıtla
  • serhat ali:
    futbolu unuttuğu için magazin haberleri ile gündeme geliyor... 1 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    artık skor katkısını nereye vereceği belli oldu..:) 1 0 Yanıtla
  • Mehmet C:
    Aman evlensinde,golleri atmaya baslasin.Golu unuttu 1 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Haramzede, dünyanın parasını alıyorsun ama takıma katkın yok, sonuçta orası işyeri sende çalışansın, patron düzgün çalış verimli ol diyor sen ise kaytarma peşindesin. Aldığın maaşı haketmiyorsun. 1 0 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Fenerin paraları çatır çutur yiyor 1 0 Yanıtla
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