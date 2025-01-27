Cengiz Ünder, ezeli rakibe gidiyor

2023 yazında Marsilya'dan o dönem için rekor olan 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder'e sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Beşiktaş talip oldu.
Beşiktaş, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimde bulundu. Ertan Süzgün'ün haberine göre, siyah-beyazlılar, Cengiz ile anlaşma sağladı.
Haberde, iki kulüp arasında son detayların görüşüldüğü belirtildi. Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı ve cevap için beklemeye geçti. Öte yandan bu opsiyonun zorunlu olmadığı bildirildi.
Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder, bu sezon sarı-lacivertli formayla 7 resmi maça çıktı ve sadece 161 dakika sahada kalabildi. Cengiz, bu karşılaşmalarda skora katkı yapamadı. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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