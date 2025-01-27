Cengiz Ünder, ezeli rakibe gidiyor - Son Dakika
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Spor

Cengiz Ünder, ezeli rakibe gidiyor

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Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Cengiz Ünder'i kiralamak için harekete geçti. Cengiz ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, sarı-lacivertlilere ilettiği zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu teklife yanıt bekliyor.

27.01.2025 18:01  Güncelleme: 18:11
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2023 yazında Marsilya'dan o dönem için rekor olan 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder'e sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Beşiktaş talip oldu.

CENGİZ İLE ANLAŞMA TAMAM

Beşiktaş, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimde bulundu. Ertan Süzgün'ün haberine göre, siyah-beyazlılar, Cengiz ile anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE'NİN CEVABI BEKLENİYOR

Haberde, iki kulüp arasında son detayların görüşüldüğü belirtildi. Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı ve cevap için beklemeye geçti. Öte yandan bu opsiyonun zorunlu olmadığı bildirildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder, bu sezon sarı-lacivertli formayla 7 resmi maça çıktı ve sadece 161 dakika sahada kalabildi. Cengiz, bu karşılaşmalarda skora katkı yapamadı. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Cengiz Ünder, ezeli rakibe gidiyor

Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cengiz Ünder, ezeli rakibe gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ankaragüçlüyüz:
    istanbul büyükleri çöplerini küçük takıma veriyor ahahhahhaahahaha 35 7 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    sat sat sat saaaattttt.... 30 2 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Büyük takımlarda oynamanın değerini bilemeyenler orada ezikliği küçüklüğü görsün burnu sürtsün, müthiş hamle ahahahahaha 25 4 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    pilot kulüpleri yaptılar küçük eziktası ahahahah 23 4 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    Çapsız ezikler.Fenerin artığını al sonrada en büyük kulübüz diye ortalıkta dolan 20 3 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    Kıymet bilin beşiktaşlılar. Yönetim bizim maçta oynatmama maddesi koy mutlaka. ml falan ama vurduğu gte bala gol olur çıldırmayın bizi sonra 19 3 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    kuş dayanışması 11 8 Yanıtla
  • Adem GS:
    vay be 8tas ne hallere düştün..neyse biz gulmeyelim sonra bizim başımıza gelir.. 4 11 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Cengisi alırsa şampuan olur 10 5 Yanıtla
  • Alper Ülgentay:
    fenevi söğüşledin git az karakargayı söğüşle para güzeldir baruthane pilavcısı hahahahahha 4 4 Yanıtla
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