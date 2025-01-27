Cengiz Ünder, ezeli rakibe gidiyor

Spor

2023 yazında Marsilya'dan o dönem için rekor olan 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder'e sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Beşiktaş talip oldu.

CENGİZ İLE ANLAŞMA TAMAM

Beşiktaş, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimde bulundu. Ertan Süzgün'ün haberine göre, siyah-beyazlılar, Cengiz ile anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE'NİN CEVABI BEKLENİYOR

Haberde, iki kulüp arasında son detayların görüşüldüğü belirtildi. Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı ve cevap için beklemeye geçti. Öte yandan bu opsiyonun zorunlu olmadığı bildirildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder, bu sezon sarı-lacivertli formayla 7 resmi maça çıktı ve sadece 161 dakika sahada kalabildi. Cengiz, bu karşılaşmalarda skora katkı yapamadı. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.