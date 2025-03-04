Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı - Son Dakika
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Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gündeme geldiğinde siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çeken Cengiz Ünder transferinin neden gerçekleşmediğini açıkladı. Adalı, "Cengiz'den kaynaklanan bir konu değil, Fenerbahçe'den kaynaklanan hadiseler oldu" dedi. Beşiktaş başkanı, "Herkes öğrensin; sosyal medyanın tepkisiyle ne adam alırım, ne adam veririm, ne de vazgeçerim" sözlerini de sarf etti.

04.03.2025 23:27  Güncelleme: 23:43
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ekol TV'de yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Adalı, ara transfer döneminde gündemlerine gelen ve taraftarların tepkisi üzerine Fenerbahçe'den MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralık giden Cengiz Ünder'in siyah-beyazlılara transferinin neden gerçekleşmediğini açıkladı.

"FENERBAHÇE'DEN KAYNAKLANAN HADİSELER OLDU"

Serdal Adalı, Cengiz Ünder transferinden vazgeçme nedenlerini "İlk hocayla oturduk. Bilgi aldığımız iki scout ekibinin listesinde de Cengiz Ünder ve Rıdvan Yılmaz vardı. 'Yerli futbolcu varsa diğer bölgeler için elimiz rahatlar' fikriyle ortaya çıktı. Herkes yazdı, çizdi. İşin mali yönünde... Cengiz'den kaynaklanan bir konu değil, Fenerbahçe'den kaynaklanan hadiseler oldu" sözleriyle anlattı.

"SOSYAL MEDYA TEPKİSİYLE VAZGEÇMEM"

Cengiz'in de menajerine "İstenmediğim yere gitmeyeyim" dediğini aktaran Adalı, "Herkes öğrensin; sosyal medyanın tepkisiyle ne adam alırım, ne adam veririm, ne de vazgeçerim. Gelsin, transferi sosyal medya yapsın o zaman" ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder\'in Beşiktaş\'a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı

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Son Dakika Spor Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Elvan Kilic:
    Şike bahçe ve şike Beşiktaş açık açık şike yaptiklari ortada oyuncu yoksada şike ile maçlari alıp veriyorlar herşey ortada Galatasaray olduğu sürece şampiyonluğu goremiceksiniz kafanıza sokun 15 91 Yanıtla
  • Osman A:
    İyiki de gelmemiş bu balon ve yatalak sözde futbolcu.Fener bize iyilik etmiş.Ayrıca o nasıl laf öyle sosyal medyanın lafı ile yapmam filan.Beşiktaşlılara kulak vereceksin başkan,kulübin sahibi taraftardır.Millet tepkisini nerden dile getirecek,dumanlamı yapacak. 20 28 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    15 milyon euroluk kazık girdi fenere. Birde galatasayın elinden kapmak için joa pedroyu aldılar 6.4 milyon euroya. Şimdi maaşını ali koç ödüyor. Acun ise ayağı topa değsin diye hull cityde oynatıyor. 19 22 Yanıtla
  • Zafer Oztekin:
    Taraftarlar kulübün sahibiyiz bizi dinleyeceksin falan egolarından vazgeçsin artık ya.. Türkiyede herkes cumhurbaşkanı Transfer uzmanı.Bilim adamı zannediyor kendini HER BİRŞEYİME KARIŞANLAR ASLINDA HERŞEYE ZARAR VERENLERDİR. Bırakın artık insanları eleştirmeyi herkes işini yapsın. 8 4 Yanıtla
  • onur pari:
    Hmm işte şimdi merak ettik. 3 5 Yanıtla
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