Cengiz Ünder'in kariyeri tehlike altında: 6 ay futbol oynayamama riski - Son Dakika
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Spor

Cengiz Ünder'in kariyeri tehlike altında: 6 ay futbol oynayamama riski

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Fenerbahçe'de istediği forma şansını bulamayan Cengiz Ünder, transfer döneminin kapanmasıyla birlikte kulüp arayışında zorlanıyor. Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Ünder, Avrupa'da transfer döneminin kapanması sonrası 6 ay futbol oynayamama riskiyle karşı karşıya.

08.02.2025 15:58
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de istediği forma şansını bulamayan Cengiz Ünder'e kapılar birer birer kapanıyor. Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Cengiz Ünder kendisine kulüp arıyordu.

TAKIM BULAMADI

Avrupa'dan istediği teklifi bulamayan Cengiz, rotasını farklı takımlara çevirmişti. Menajerler aracılığı ile Spartak Moskova'ya önerilen Cengiz Ünder, Rus kulübünden ret cevabı alınca hayalleri suya düştü.

6 AY FUTBOL OYNAYAMAYACAK

Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından sınırlı takıma imza atabilecek Cengiz Ünder, Spartak'ın kendisini reddetmesiyle adeta boşluğa düştü. Mourinho'nun planları arasında yer almayan Cengiz Ünder, 6 ay futbol oynayamama tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

Cengiz Ünder\'in kariyeri tehlike altında: 6 ay futbol oynayamama riski

Jose Mourinho, Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cengiz Ünder'in kariyeri tehlike altında: 6 ay futbol oynayamama riski - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Muhammed Akici:
    15 milyon euro luk çöp maaşıda yanına kâr (: 37 2 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    herkes gibi eziktası reddetmiş meğerse. kariyerinde aşırı bi GERİ adım atmak istememiş, futbolu bırakmaya kalkmış teklif gelince ahahahhahaah 6 24 Yanıtla
  • Çelikk:
    Oynamazsada olur sevimsiz kalass 14 4 Yanıtla
  • Ateş:
    6 oynamasa Türk futbolu ne kaybeder.Zaten gotbolla alakası yok.Yattığı yerde para kszanmaya devam eder. 16 1 Yanıtla
  • Serkan Polat:
    buna kim 15 milyon euro para verdirdiyse cebinden odesin çöpppp 12 2 Yanıtla
  • Nuri Sağlam:
    6 ayda kaç defa oynadıki????? 11 1 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    zaten oynamıyo şimdi gecelerde oynar 10 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    teknik direktörlük kurslarına katılıp, küçük takımlardan başlayarak işe başlayabilir. 6 0 Yanıtla
  • Celal Deniz Koc:
    Geldiği hataydı zaten bu Cengiz biz de iş yapacağı belliydi 4 0 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    yazıklar olsun senin gibilerine aldığın paranın hakkını ver vermezsen kendin bilirsin nokta 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cengiz Ünder'in kariyeri tehlike altında: 6 ay futbol oynayamama riski - Son Dakika
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