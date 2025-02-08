Süper Lig devi Fenerbahçe'de istediği forma şansını bulamayan Cengiz Ünder'e kapılar birer birer kapanıyor. Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Cengiz Ünder kendisine kulüp arıyordu.
Avrupa'dan istediği teklifi bulamayan Cengiz, rotasını farklı takımlara çevirmişti. Menajerler aracılığı ile Spartak Moskova'ya önerilen Cengiz Ünder, Rus kulübünden ret cevabı alınca hayalleri suya düştü.
Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından sınırlı takıma imza atabilecek Cengiz Ünder, Spartak'ın kendisini reddetmesiyle adeta boşluğa düştü. Mourinho'nun planları arasında yer almayan Cengiz Ünder, 6 ay futbol oynayamama tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.
Son Dakika › Spor › Cengiz Ünder'in kariyeri tehlike altında: 6 ay futbol oynayamama riski - Son Dakika
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