Cengiz Ünder, yeni takımına çeyrek finali getirdi - Son Dakika
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Cengiz Ünder, yeni takımına çeyrek finali getirdi

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Fenerbahçe'den Los Angeles FC'ye kiralanan Cengiz Ünder, ABD'deki futbol macerasına hızlı bir başlangıç yaptı. Milli futbolcu, takımının CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda çeyrek finale yükselmesinde önemli bir rol oynadı. Los Angeles FC ile oynadığı maçın son dakikalarında hızlı bir atak başlatan ve gol pası veren Ünder, takımının rakibi Columbus'u 4-2 mağlup etmesini sağladı.

12.03.2025 08:51  Güncelleme: 09:03
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Fenerbahçe'nin Los Angeles FC'ye kiralık olarak gönderdiği Cengiz Ünder'in ABD macerası hızlı başladı. Milli futbolcu takımının CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırmasında rol oynadı.

ATAK BAŞLATTI, GOL ATTIRDI

Bu sezon Fenerbahçe'de gol veya asist katkısı veremeyen Ünder, yeni takımının Columbus ile oynadığı karşılaşmanın 90+6. dakikasında rakibinin pasında araya girerek hızlı atak başlatıp asist yaptı.

İLK MAÇINDA SKORA KATKI VERDİ

İlk maçı 3-0 kazanan Los Angeles FC, bu golle rakibinin umutlarını tamamen bitirdi ve toplam 4-2'lik skorla CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. 22 dakika sahada kalan Cengiz Ünder ise Los Angeles FC formasıyla çıktığı ilk maçta skor katkısı verdi.

İşte o gol;

Cengiz Ünder, yeni takımına çeyrek finali getirdi
Cengiz Ünder, yeni takımına çeyrek finali getirdi
Cengiz Ünder, yeni takımına çeyrek finali getirdi
Cengiz Ünder, yeni takımına çeyrek finali getirdi
Cengiz Ünder, yeni takımına çeyrek finali getirdi
Cengiz Ünder, yeni takımına çeyrek finali getirdi

Cengiz Ünder, Los Angeles, Fenerbahçe, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cengiz Ünder, yeni takımına çeyrek finali getirdi - Son Dakika

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