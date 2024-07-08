Cenk Tosun'dan çok konuşulacak EURO 2024 sözleri: Bunlar fragmandı - Son Dakika
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Cenk Tosun'dan çok konuşulacak EURO 2024 sözleri: Bunlar fragmandı

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A Milli Takım, EURO 2024 sonrası Türkiye'ye döndü. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli futbolcu Cenk Tosun, talihsiz Hollanda maçı yenilgisine rağmen ülkeyi sevince boğdukları için mutlu olduklarını belirtti. Tosun, Türkiye'nin genç ve yetenekli bir jenerasyona sahip olduğunu vurgulayarak, ''İnşallah 2026 Dünya Kupası elemelerini güzel geçirip o turnuvada da olmak istiyoruz. Burada yaptıklarımız sadece fragmandı'' dedi.

08.07.2024 09:55  Güncelleme: 10:06
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A Milli Takım, EURO2024'ün ardından ülkeye döndü. Cenk Tosun, havalimanında basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

"ÇOK GÜZEL BİR TURNUVA GEÇİRDİK"

Elenmelerine rağmen gururlu olduklarını belirten Tosun, "Birlik, beraberlik üst düzeydeydi. Çok güzel bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum. Gönüllerde tabii final oynamak vardı. Biz kendimizi öyle ayarlamıştık, gücümüz de vardı. Maalesef Hollanda maçında talihsiz bir yenilgi aldık. Yine de tüm ülkeyi sevince boğduğumuz için çok mutluyuz. Türk olduğumuz için mutluyuz, ne mutlu Türküm diyene. Bu dünyada Türk olmak zordur. Sadece bir ülkeye karşı değil, tüm dünyaya karşı savaşmak zorundasın. Ama herkesi sevince boğduğumuz için, gençlerimize umut olduğumuz için mutluyuz" dedi.

"BUNLAR SADECE FRAGMANDI"

Türkiye'nin genç ve yetenekli bir jenerasyona sahip olduğunu dile getiren milli futbolcu, "İnşallah 2026 Dünya Kupası elemelerini güzel geçirip o turnuvada da olmak istiyoruz. Burada yaptıklarımız sadece fragmandı, inşallah bizim gençlerimiz 2026'da daha güzel işler yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun\'dan çok konuşulacak EURO 2024 sözleri: Bunlar fragmandı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Cenk Tosun, Hollanda, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cenk Tosun'dan çok konuşulacak EURO 2024 sözleri: Bunlar fragmandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: Bu tff nin başındaki gitmezse senin gibi asıl oynaması gerekenler yine oynamayacak barış gibi haketmeyenler oynayacak o yüzden boşuna hayal kurma cenk bu takımdan hiç bir şey olmaz 9 19 Yanıtla
    Demir Şener: Ferhat Barış rüyalarına mı çöküyor karabasan gibi, söyleyelim seni TFF nin başına getirsinler Bro 2 0 ferhat eser: demir bey ben tff nin başına gelsem adalet gelir her takıma eşit davranırım o şanlı görev bizede nasip olsun ben Beşiktaş fenerbahçe galatasaray trabzonspor amedspor ayırmam cezaysa ceza haksa hak veririm 1 1
  • Emin Erol: fenerbahçe ye gel cenk tosun 1 1 Yanıtla

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