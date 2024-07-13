Cenk Tosun\'dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı

ferhat eser:

giovanni cenki kadroda istememiş anlaşma için masaya oturulmadı bile yani cenkin yolu açık olsun biz sadece italyanın değil avrupanın kralını aldık CİRO İMMOBİLE

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Bhdr Zcvlkov: la olm sen yorum yaparken ne kullanıyon . 11 3

ferhat eser: bhdr sana Türkçeyi kim öğretti bizim dilimizde la olm diye kelimeler yok yaprağım 2 4