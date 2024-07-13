Cenk Tosun'dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı - Son Dakika
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Spor

Cenk Tosun'dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı

Cenk Tosun\'dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı

Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan milli futbolcu Cenk Tosun, Beşiktaş'tan teklif beklediğini ancak siyah-beyazlıların kendisine teklif yapmadığını söyledi.

13.07.2024 11:09
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Süper Lig devi Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve siyah-beyazlı kulüp ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Cenk Tosun ile prensip anlaşmasına vardı.

"TEKLİF BEKLEDİM, YAPMADILAR"

Sarı-lacivertlilerle anlaşmaya varan Cenk ilk kez konuştu. BeIN Sports'a bir açıklama yapan Tosun, "Sözleşmem bittikten sonra Beşiktaş'ın teklif yapmasını bekledim, yapmadılar" dedi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol atarken 5 de asist yaptı.

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Son Dakika Spor Cenk Tosun'dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: giovanni cenki kadroda istememiş anlaşma için masaya oturulmadı bile yani cenkin yolu açık olsun biz sadece italyanın değil avrupanın kralını aldık CİRO İMMOBİLE 5 12 Yanıtla
    Bhdr Zcvlkov: la olm sen yorum yaparken ne kullanıyon . 11 3 ferhat eser: bhdr sana Türkçeyi kim öğretti bizim dilimizde la olm diye kelimeler yok yaprağım 2 4 Alper Gören: Semih’i kesebilir mi ki Ferhat bey 1 2

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