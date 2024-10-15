Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılacağı yönündeki iddialara son noktayı koydu - Son Dakika
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Spor

Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılacağı yönündeki iddialara son noktayı koydu

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Fenerbahçe'de forma bulmakta zorlanan Cenk Tosun, ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Beşiktaş'tan ayrılıp bonservis bedeli olmadan Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, sarı-lacivertli formayla kariyerine iyi bir başlangıç yapamadı. Santrfor hattında Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin arkasında üçüncü tercih olan Cenk Tosun, bu sezon 5 maçta şans buldu ve toplam 58 dakika süre aldı. Cenk Tosun, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ve forma için savaşmaya devam edeceğini belirtti.

15.10.2024 14:15
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Süper Lig devi Beşiktaş'tan ezeli rakip Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun'un sarı-lacivertlilerden ayrılacağı konuşuluyordu.

AYRILIK HABERLERİNİ YALANLADI

Forvet hattında Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin arkasında üçüncü tercih olarak görülen tecrübeli golcü, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun rotasyonda kullandığı isimler arasında yer alıyor.

Bu sürede skor katkısı üretemeyen Cenk, yeterince şans bulamadığı için Fenerbahçe'den ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Takımda mutlu olduğunu ve forma için savaşmaya devam edeceğini belirten 33 yaşındaki yıldız, antrenman performansıyla Mourinho'nun gözüne girmeye çalışıyor.

Cenk Tosun, Fenerbahçe\'den ayrılacağı yönündeki iddialara son noktayı koydu

Cenk Tosun, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılacağı yönündeki iddialara son noktayı koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • MERAK Ettiğimden?:
    Oynamadan yıllık 2.5m€ neden mutlu olmasınki 5 3 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Sever yedek oturup para kazanmayı 3 3 Yanıtla
  • Recep Yaşakan:
    Cenk bir kere Fenerbahçe'de mutlu değilsin Fenerbahçe geniş kadroda sen yer bulamazsın ancak dışarıda hava alırsın yanlış takma gittin bir Anadolu takıma gitseydin hep 11'de oynardın yaşın da gelmiş artık 1 2 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    Bu haberleri galatasaray medyası çıkarıyor fenerbahçe liler aptalmı 0 0 Yanıtla
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