Cenk Tosun Fenerbahçe\'den ayrılıyor

Spor

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Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye imza atan Cenk Tosun, sarı lacivertlilerden ayrılmak istiyor.

MOURİNHO ŞANS VERMİYOR

Jose Mourinho'nun çok fazla kullanmadığı oyunculardan biri olan Cenk Tosun, kariyerinin son döneminde forma giymek istiyor.

AYRILMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'de mutsuz olduğu öğrenilen Cenk Tosun'un devre arasında forma giyebileceği bir takıma gidebileceği öğrenildi.