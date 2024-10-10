Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye imza atan Cenk Tosun, sarı lacivertlilerden ayrılmak istiyor.
Jose Mourinho'nun çok fazla kullanmadığı oyunculardan biri olan Cenk Tosun, kariyerinin son döneminde forma giymek istiyor.
Fenerbahçe'de mutsuz olduğu öğrenilen Cenk Tosun'un devre arasında forma giyebileceği bir takıma gidebileceği öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor - Son Dakika
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