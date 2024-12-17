Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor - Son Dakika
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Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor

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Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, Süper Lig ekibine transfer oluyor. Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tosun, teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramadı ve yalnızca 4 maçta 38 dakika sahada kalabildi. Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'nın radarına giren Tosun, devre arası transfer döneminde takıma veda edebilir.

17.12.2024 11:48
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Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Cenk Tosun Süper Lig ekibine transfer oluyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, forvet hattında Cenk Tosun'u düşünmüyor. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sezon başından bu yana Süper Lig'de 4 maçta yalnızca 38 dakika sahada kalabildi. 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım kadrosunu hedefleyen ve bu sebeple düzenli olarak oynamak isteyen Cenk Tosun için sürpriz bir gelişme yaşandı.

RADARA ALDILAR

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, devre arası transfer döneminde takıma veda edebilir. Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'nın Cenk Tosun'u gündemine aldığı ortaya çıktı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde büyük bir yapılanmaya giren Bodrum ekibi, forvet hattına tecrübeli bir ismi takviye etmek istiyor. Bu doğrultuda gündeme gelen futbolculardan birisinin de Cenk Tosun olduğu öğrenildi.

SADECE 97 DAKİKA OYNADI

Öte yandan Fenerbahçe'de ise forvet karmaşası yaşanıyor. Sezon başında takıma katılan Youssef En-Nesyri, etkili bir performans gösteremezken Suudi Arabistan'dan oyuncuya talipler var. Teknik direktör Jose Mourinho Faslı futbolcunun takımda kalması gerektiğini düşünse de Fenerbahçe yönetimi, henüz En-Nesyri için nihai kararını vermiş değil.

En-Nesyri'nin olası ayrılığı durumunda sarı lacivertliler, santrfor bölgesine bir takviye yapacak. Ayrıca Cenk Tosun için verilecek karar da buna bağlı olacak. Sezon başından bu yana tüm kulvarlarda yalnızca 97 dakika sahada kalan Cenk Tosun, resmi maçlarda skor üretemedi.

Cenk Tosun Fenerbahçe\'den ayrılıyor

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Son Dakika Spor Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Vatandaş Rıza:
    yılın transferi cenk tosun.. bizi 2 macta Galatasaray'a 4 puan veren serdar dursun'a, geri pasi vermekten baska bir sey bilmeyen, onu da beceremeyen samet'e, krunic gibi kostic gibi çöplere mahkum eden ali koc gitmedikce hicbir sey degismeyecek.. geldiginden beri fenerden baska her takimin şampiyonluğunu gorduk, kadikoy'un bi avantaji kalmadi, baskansiz teknik direktörsuz besiktas dahil her derbi kaybedildi, biz 4'uncu yildizi takamadan Galatasaray 5'inciyi takacak.. gitme, sana muhtacim diyenler 2 kere secti, basimiza bela etti 46 2 Yanıtla
  • Tayfur:
    Sen zaten dünya kadar para kazandın, futbol hayatının son senelerinde birkaç yüz bin için bizi üzerek bırakıp gitmene değdi mi? Efsane olacakken kestane oldun. Futbolu bırakınca Beşiktaş'a adım atmaya kalkışma, yorumcu olursan Beşiktaşlıymış gibi camiamıza yaslanmaya çalışma 31 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ANCA GIDERSIN 11 8 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    Acun'un en iddialı transferiydi, tosun paşa giderse şampiyonluk Fener için hayal olur 15 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Beşiktaştan gidenin hayatı kararmıştır son kurban cenk tosun 9 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    güle güle vasıfsız 10 7 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Yolun Açık Olsun Prenses 13 1 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Bence iyi transferdi ama ceko varken işi zor 11 1 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    Oraya kadar yolun var. Bu arada Ferhat eser sen tmbi oe sın 9 0 Yanıtla
  • Emin Erol:
    en nesiri daha nasıl performans göstersin ki her maç gol atıyor daha ne yapsın adam 2 6 Yanıtla
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