Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor - Son Dakika
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Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor

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Fenerbahçe'nin oyuncusu Cenk Tosun, Japon ekibi Urawa Red Diamonds'ın transfer gündemine geldi. 33 yaşındaki futbolcu için temasların başladığı ve taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

07.03.2025 14:16
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de forma giyen Cenk Tosun, sürpriz bir transfer gelişmesiyle gündeme geldi. Japon ekibi Urawa Red Diamonds, Cenk Tosun transferi için Fenerbahçe ile görüşüyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Japonya'dan Urawa Red Diamonds, Cenk Tosun ile ilgileniyor. Sky'da yer alan habere göre, Japon ekibinin 33 yaşındaki futbolcu için temaslara başladığı ve taraflar arasında görüşmeler olduğu belirtildi.

Cenk Tosun'un Japonya'ya transferi için şu anda mali engellerin aşılması gerektiği ifade edildi. Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta süre bulan Cenk Tosun, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Japonya'da transfer dönemi 26 Mart'ta sona eriyor.

Cenk Tosun Fenerbahçe\'den ayrılıyor

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Son Dakika Spor Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Hakan1421:
    fener biter Cenk giderse Mourinho 'nun çok sevdiği keşke bizim takımda oynasaydı diye içinden söylediği futbolcu 4 3 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Nereye Gidiyorsun Prensess 1 2 Yanıtla
  • monşer null:
    Boş insan 1 2 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    bunuda topcu diye alanın aklına 0 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    ezik taş lilar sizin 2 eski futbolcuları aldık kudurun bakalım :))) 0 0 Yanıtla
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