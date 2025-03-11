Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu - Son Dakika
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Spor

Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu

Cenk Tosun, Fenerbahçe\'den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Cenk Tosun, takımdan ayrılıyor. Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin gerisinde kalan Tosun'un yeni adresi Japon ekibi Urawa Red Diamonds oldu. Fenerbahçe ve Urawa Red Diamonds arasında anlaşma sağlandığı ve Cenk Tosun'un da şartları kabul ettiği belirtildi. Transferin birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.

11.03.2025 15:12
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen ancak forma yarışında Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin gerisinde kalan Cenk Tosun, sarı-lacivertli takımdan ayrılıyor. Yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu.

Sarı-lacivertli ekibin sezon başında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Cenk Tosun, Fenerbahçe'de süre bulmakta zorlanıyordu. Sahada daha fazla yer almak isteyen ancak Mourinho tarafından süre verilmeyen Cenk Tosun için flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE'DEN SONRA CENK DE ANLAŞMAYA VARDI

Fenerbahçe, Cenk Tosun'un transferi için Japon ekibi Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya varmıştı. Cenk Tosun'un da şartlarda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Transferin birkaç gün içinde sona ermesi bekleniyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 17 resmi maça çıkan Cenk Tosun, bu müsabakalarda 283 dakika sahada kalırken 2 gol - 1 asistlik performans sergiledi.

Cenk Tosun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 resmi maçta 283 dakika sahada kaldı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Cenk Tosun, Fenerbahçe, Son Dakika

Son Dakika Spor Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu - Son Dakika

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