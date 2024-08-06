Cenk Tosun misillemesi! Fenerbahçeli Cengiz Ünder Beşiktaş\'a transfer oluyor

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un talebi üzerine sağ kanat takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Bu ara siyah-beyazlılara Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder'den haber geldi.

BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK YAKTI

Beşiktaş'a teklifte bulunan Cengiz Ünder'in menajeri, asbaşkanı Hüseyin Yücel'e "Cengiz Türkiye'de kalmak istiyor. Beşiktaş'da da oynamaya sıcak bakıyor" dedi. Hüseyin Yücel ise "Bu konuyu yönetim kuruluna sunacağım. Hoca ve başkanı onayı olursa Fenerbahçeli yöneticilerle irtibata geçebiliriz" yanıtını verdi.

AKILLARA CENK TOSUN GELDİ

Ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki bu transfer gelişmesi akıllara Cenk Tosun'u getirdi. Siyah-beyazlılarla sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alamayan tecrübeli golcü, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza atmıştı. Cenk, bu transferiyle siyah-beyazlı taraftarlardan büyük tepki almıştı.

CENGİZ'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri olmuştu. Cengiz, sarı-lacivertli takımdaki ilk sezonunda 33 maçta 1357 dakika süre aldı. 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 9 gol 3 asist kaydetti. Yıldız ismin Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.