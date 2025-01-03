Cenk Tosun'un eski takımıyla görüştüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Cenk Tosun'un eski takımıyla görüştüğü ortaya çıktı

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Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun'un Türkiye'deki ilk takımı olan Gaziantep FK ile transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi. Ancak, 33 yaşındaki futbolcunun Gaziantep FK'dan gelen teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

03.01.2025 11:59
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Süper Lig devi Beşiktaş'tan diğer bir Süper Lig devi Fenerbahçe'ye transfer olan fakat burada istediğini bir türlü bulamayan Cenk Tosun'la ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

GÖRÜŞTÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Sarı-lacivertlilerde 9 maçta sadece 97 dakika oynayabilen Cenk Tosun'a Türkiye'deki ilk takımı olan Gaziantep FK'nın talip olduğu ileri sürüldü. Cenk Tosun, futbola Almanya'da başlamış, Türkiye'de önce Gaziantep FK formasını giymişti. Golcü oyuncu, 2010-2014 yılları arasında Gaziantep temsilcisinde forma giymiş, ardından Beşiktaş'a transfer olmuştu.

TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Milliyet'teki habere göre; Cenk Tosun'un Gaziantep FK ile bir de görüşme yaptığı ileri sürüldü. Ancak 33 yaşındaki futbolcunun teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

Cenk Tosun\'un eski takımıyla görüştüğü ortaya çıktı

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Son Dakika Spor Cenk Tosun'un eski takımıyla görüştüğü ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • 987789:
    Cenk tosunu Türk futboluna kazandıran takıma ihanet ederek Bedevaya Beşiktaş’a giden adam ile Anteplinin işi olmaz hadi ordan 9 5 Yanıtla
  • Semih Aydın:
    takım seçme şansın varmı gelmiş 33 yalına git başak Eyüp orta takımlarına 1 0 Yanıtla
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