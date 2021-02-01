Cenk Tosun: Yuvama döndüm, çok mutluyum

Beşiktaş 'ın Everton'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak yeniden renklerine bağladığı Cenk Tosun , resmi imza için İstanbul 'a geldi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun ve ailesini getirmek için İstanbul'dan havalanan özel uçak Liverpool Havalimanı'na gitti. 29 yaşındaki golcü futbolcu ile eşi ve 2 çocuğunu Liverpool Havalimanı'ndan alan uçak, saat 00.15 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Milli golcü ve ailesi havalimanında Beşiktaşlı yetkililer tarafından karşılandı.

"İLK GELDİĞİMDE DUYDUĞUM HEYECANIN AYNISI"Deneyimli futbolcu havalimanında yaptığı açıklamada Beşiktaş'a döndüğü için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Gaziantepspor 'dan ilk geldiğimde duyduğum heyecanın aynısını yaşıyorum. Dört gözle takım arkadaşlarımla buluşup, bu şanlı formayı yine terletmek için sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de çok özledim. Sonuçta yuvama döndüm. Dediğim gibi ben çok heyecanlıyım. Onlar da heyecanlı olsun, hiçbir zaman kuşkuları olmasın. Ben her zaman sahada yüzde 100'ümü vereceğimin sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.Cenk Tosun ve ailesi, işlemlerin ardından kendilerini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek Cenk Tosun'un Sağlık Bakanlığı protokolleri gereği, koronavirüs önlemleri kapsamında 5 gün karantinada kalacağı belirtildi.

- İstanbul