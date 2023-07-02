Cesc Fabregas Futbol Kariyerini Sonlandırdı - Son Dakika
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Cesc Fabregas Futbol Kariyerini Sonlandırdı

Cesc Fabregas Futbol Kariyerini Sonlandırdı

02.07.2023 10:32

İspanyol ortasaha Cesc Fabregas, 36 yaşında aktif futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Fabregas, Barcelona, Arsenal, Chelsea gibi büyük takımlarda oynayarak birçok başarı elde etti. Emeklilik kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Büyük bir üzüntüyle söylüyorum ki futbolu bırakma zamanım geldi. Asla unutamayacağım bir yolculuk oldu' dedi. Fabregas, yeni görevi olarak Como takımında antrenörlük yapacak.

İspanyol ortasaha Cesc Fabregas 36 yaşında aktif futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Kariyerine Barcelona altyapısında başlayıp çok genç yaşta Arsenal'e transfer olarak devam eden Fabregas, Arsenal'de 7 sezon kalarak kaptanlığa kadar yükseldikten sonra yuvasına Barcelona'ya geri döndü. Bacelona'da ise 3 sezon duran İspanyol ortasaha buradan tekrar Premier Lig'e döndü. Bu kez başka bir Londra ekibi olan Chelsea'ye katıldı. Chelsea'de 4.5 sezonun ardından Monaco'ya geçen tecrübeli ortasaha oyuncusu son olarak İtalya Seri B takımlarından Como'ya geçti ve kariyerini burada noktaladı.

UNUTAMAYACAĞIM BİR YOLCULUK OLDU

Fabregas, emeklilik kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle söylüyorum ki futbolu bırakma zamanım geldi. Asla unutamayacağım bir yolculuk oldu." ifadelerini kullandı.

20 İNANANILMAZ YILIN ARDINDAN VEDA ZAMANI GELDİ

Kariyeri boyunca büyük deneyimler yaşadığını belirten İspanyol futbolcu, "Harika anılarım ve arkadaşlarım oldu. Üç dil öğrendim ve seyahatlerim boyunca daha merhametli ve bilge oldum. Fedakarlık, özveri ve keyif dolu 20 inanılmaz yılın ardından, teşekkür etme ve bu güzel oyuna veda etme zamanı geldi. Her dakikasını sevdim." şeklinde görüşlerini paylaştı.

KUPA DOLABI OLDUKÇA İLGİ ÇEKİCİ

Kariyerinde Chelsea ile 2 Premier Lig, Barcelona ile 1 La Liga, Arsenal ile de Federasyon Kupası'nı kazanan Fabregas, İspanya Milli Takımı formasıyla 2010 Dünya Kupası ve iki Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

YENİ GÖREVİ HAZIR

Fabregas, geçen sezon formasını giydiği Serie B ekibi Como'da kalarak 19 yaş altı ve B takımlarına antrenörlük yapacak.

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