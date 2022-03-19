CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu, Erciyes'te başladı - Son Dakika
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CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu, Erciyes'te başladı

19.03.2022 12:21
CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu, Erciyes'te başladı

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu, Erciyes Kayak Merkezi'nde başladı.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu, Erciyes Kayak Merkezi'nde başladı.

Tekir Kapı'daki turnuvada Türkiye, Belçika, Fransa, Macaristan, İtalya, Polonya, Romanya ve İsviçre'den 7 kadın, 11 erkek takımı mücadele ediyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun Erciyes'te 4. kez düzenlendiğini söyledi.

Değirmenci, organizasyona 8 ülkeden 67 sporcunun 18 takımınla katıldığını ifade etti.

Salgın şartlarına rağmen memnun edici bir organizasyon gerçekleştirdiklerini vurgulayan Değirmenci, milli takım sporcularının da müsabakalarda yer aldığını dile getirdi.

Yarın yarı final ve final maçlarıyla turun tamamlanacağını belirten Değirmenci, TRT Spor Yıldız kanalında mücadelelerin canlı yayımlandığını kaydetti.

CEV Kar Voleybolu Avrupa Teknik Delegesi Anton Fichtenger, Erciyes Dağı'nda çok güzel bir hazırlığın olduğunu aktardı.

Kar voleybolunun Türkiye'de iyi bir noktaya geldiğine değinen Fichtenger, Türkiye Voleybol Federasyonu, Erciyes AŞ ve diğer destekçilere organizasyon için teşekkür etti.

CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu, Erciyes'te başladı
CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu, Erciyes'te başladı
CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu, Erciyes'te başladı

YORUMLAR
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Avrupa Voleybol Konfederasyonu, Kayak Merkezi, Erciyes, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu, Erciyes'te başladı - Son Dakika


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