CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan Eczacıbaşı VitrA yurda döndü - Son Dakika
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CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan Eczacıbaşı VitrA yurda döndü

CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan Eczacıbaşı VitrA yurda döndü

05.02.2021 21:08

Marco Motta: İyi sonuç çıkardık.

Marco Motta: İyi sonuç çıkardık. Bundan sonra her maçın zor geçeceğinin bilincindeyiz

Simge Aköz: Hedefimiz her kulvarda şampiyonluk

Nalan Ural: Rakiplerimiz bundan sonra hiç kolay olmayacak

Enver ALAS/ İSTANBUL, - Rusya'da düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci etap maçlarında namağlup lider olarak çeyrek finale yükselen Eczacıbaşı VitrA takımı yurda döndü. Rusya'nın St. Petersburg şehrinden THY'nin tarifeli seferiyle 19.40 sıralarında İstanbul'a gelen Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Marco Motta, kaptan Simge Aköz ve takım menajeri Nalan Ural, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Marco Motta, kendileri için güzel bir turnuva olduğunu belirterek, "6 maçta 6 galibiyet elde ettik. Bundan sonra her maçın zor geçeceğinin bilincindeyiz. 12 Şubat'ta kuramız çekilecek ve rakibimizi bekleyeceğiz" dedi.  Şampiyonanın pandemi koşullarında her takım için sorun teşkil ettiğine değinen Motta, "Bizim takımımızda koronavirüs vakaları görüldü. Ancak atlattık. Adım adım performansımızı yukarıya çıkardık. Bu çalışmalarımız halen daha devam ediyor" ifadelerini kullandı.SİMGE AKÖZ: HEDEFİMİZ HER KULVARDA ŞAMPİYONLUKKaptan Simge Aköz ise çeyrek finale kaldıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti. Aköz, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Özellikle yaş ortalaması bu kadar genç olan bir ekiple mücadele vererek 6'da 6 yapmak gerçekten büyük bir başarı ilk adım olarak. Daha önce şampiyonlar ligi oynamayan birçok oyuncumuz var. Bu turnuva onlar için de çok güzel bir tecrübe oldu. Önümüzde çok önemli 1,5 - 2 ay var. Bu periyetto elimizden gelen bütün hazırlıkları yapacağız. Hedefimiz her kulvarda şampiyonluk. Elimizden gelen bütün mücadeleyi sahada göstereceğiz" dedi. NALAN URAL: RAKİPLERİMİZ BUNDAN SONRA HİÇ KOLAY OLMAYACAK

Takım menajeri Nalan Ural da şampiyonaya ilişkin şunları söyledi: "İlk etabı kendi sahamızda 3 maçı kazanarak geçmiştik. Burada da ilk maçı aldıktan sonra işi garantileyecektik. Ama bizim başka bir amacımız vardı. Şampiyonlar liginde 5 grup var. 5 grup birincisi çıkıyor. 3 tane de en iyi ikinci çıkıyor. Kura çekiminde iki torba yapıyorlar. Biz ilk torbaya girebilmek, en iyi 4 birinci arasında olabilmemiz için bütün maçları almamız gerekiyordu. Biz Eczacıbaşı Kulübü olarak Avrupa kupalarına çok tecrübeli bir kulübüz. Takımımızda daha ilk kez şampiyonlar ligi oynayan oyuncularımız olsa da onlar da tam performans ile oynadı. Takımımızın oynadığın oyundan çok memnunuz. Rakiplerimiz bundan sonra hiç kolay olmayacak."

Kaynak: DHA
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Şampiyonlar Ligi, Marco Motta, Rusya, DHA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan Eczacıbaşı VitrA yurda döndü - Son Dakika


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