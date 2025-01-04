Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, 2-1 kazandıkları Göztepe maçının ardından stadyumdan ayrılırken sarı-kırmızılılarla transfer görüşmesi yaptığı iddia edilen vatandaşı Bright Osayi-Samuel ile ilgili soruyu yanıtladı.
Osimhen, sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Osayi Samuel ile Galatasarayhakkında konuşup konuşmadığı yönünde gelen soruya yanıt verdi. Nijeryalı golcü "Osayi-Samuel ile transfer hakkında konuştun mu?" sorunu "Osayi benim arkadaşım. Konuşuyoruz ama bu konu hakkında değil" diyerek cevapladı.
Son Dakika › Spor › Cevabını Osimhen verdi: Osayi-Samuel, Galatasaray'a transfer olacak mı? - Son Dakika
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