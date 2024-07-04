Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA\'dan skandal hareket

Yunus Uslu:

Ama buradan da anlıyoruz ki adamların derdi başka . Millet her yerde zafer işareti yapıyor bazı marjinal gruplar da bunu kullanıyor . Bozkurt Türk tarihinde bir simgedir. Hiç bir partinin tekelinde de değildir . Birazcık Türk olalım vatanı vatan evlatlarını savunalım