Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen Türkiye'nin başarısı sonrası UEFA resmi sitesinde skandal bir hataya imza atıldı.
Milyonlarca takipçisi olan UEFA'nın Fransızca versiyonu olan sitesinde çeyrek final maçlarının yer aldığı bölümde Türkiye'ye yer verilmedi.
Rakibimiz Hollanda'nın Cumartesi günü çeyrek finalde maç yapacağı takım olarak Türkiye yerine Avusturya gösterildi. Bu olay, Türk futbolseverler tarafından yoğun eleştiriyle karşılandı.
İşte o görsel;
Son Dakika › Spor › Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket - Son Dakika
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