Cezalı kadın teknik direktörün maçı izlemek için bulduğu yöntem şaşırttı - Son Dakika
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Cezalı kadın teknik direktörün maçı izlemek için bulduğu yöntem şaşırttı

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Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Eskişehirspor'un teknik direktörü Pınar Konca, kırmızı kart cezası nedeniyle sahaya giremeyince takımına taktik verebilmek için ilginç bir yöneteme başvurdu. Konca, saha kenarındaki takım otobüsünün üzerinden karşılaşmayı takip etti.

09.03.2025 16:09  Güncelleme: 16:20
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TFF Kadınlar 2. Ligi'nde oynanan Eskişehirspor- Denizli Sultanlar Spor karşılaşması ilginç görüntülere sahne oldu. Eskişehirspor'un teknik direktörü Pınar Konca, cezası nedeniyle sahaya giremeyince eşi benzeri görülmemiş bir çözüm buldu.

OTOBÜSÜN TEPESİNDEN TAKTİK VERDİ

Geçen hafta Konya İdmanyurdu Spor maçında yaşanan olaylar nedeniyle tedbirli olarak Disiplin Kuruluna sevk edilen antrenör Pınar Konca, sahaya giremeyince farklı bir çözüm buldu.Saha kenarındaki takım otobüsünün üzerine çıkan Konca, buradan oyuncularına taktik verdi.

Cezalı kadın teknik direktörün maçı izlemek için bulduğu yöntem şaşırttı

"GENİŞ AÇINDAN GÖRMEK İÇİN ÇIKTIM"

Teknik direktör Pınar Konca, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta oynanan maçta oyuncusuna yapılan bir saldırıya müdahale etmek için rakip takımın yedek kulübesine doğru koştuğunu ve bu nedenle kırmızı kart gördüğünü hatırlattı. Cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamadığı için otobüsün üzerine çıkma fikrinin aniden aklına geldiğini söyleyen Konca, "Tribün sahaya biraz uzaktı. Otobüsün olduğu yerden ise daha yakındı. Sahayı daha geniş bir açıyla görmek için otobüsün üzerine çıktım.

Cezalı kadın teknik direktörün maçı izlemek için bulduğu yöntem şaşırttı

MAÇ BERABERE BİTTİ

TFF Kadınlar 2. Ligi C Grubu'nda 39 puanla ikinci sırada yer alan Eskişehirspor, Denizli Sultanlar Spor ile Çukurhisar Futbol Sahası'nda oynadığı maçı 2-2 berabere tamamladı.

Cezalı kadın teknik direktörün maçı izlemek için bulduğu yöntem şaşırttı

Eskişehirspor, Futbol, Pınar, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cezalı kadın teknik direktörün maçı izlemek için bulduğu yöntem şaşırttı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Amed21:
    çok iyi 9 3 Yanıtla
  • sabri yildiz:
    bravo 8 3 Yanıtla
  • Şahabettin Kural:
    Kadın engel tanımaz.. 6 3 Yanıtla
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