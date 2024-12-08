Chamberlain'in Fenerbahçe'ye attığı gol tarihe geçti - Son Dakika
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Chamberlain'in Fenerbahçe'ye attığı gol tarihe geçti

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Alex Oxlade-Chamberlain'in Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü tarihe geçti. İngiliz yıldız, 13 yıl sonra sarı-lacivertlilere iç sahada ceza sahası dışından gol atan ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu. Bunu başaran bundan önceki isim Simao Sabrosa'ydı. 27 Ekim 2011'deki derbi 2-2 berabere bitmişti.

08.12.2024 14:35
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Giovanni van Bronckhorst döneminde Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Alex Oxlade-Chamberlain, Hollandalı teknik adamla yolların ayrılıp takımın Serdar Topraktepe'ye emanet edilmesinin ardından adeta yeniden doğdu. Fenerbahçe derbisinde attığı golle siyah-beyazlıları zafere taşıyan İngiliz yıldız, 13 yıl sonra da bir ilke imza atmış oldu.

OYUNA GİRDİKTEN 3 DAKİKA SONRA GOL ATTI

İngiliz orta saha oyuncusu, bu sezon ilk kez geçen hafta oynanan Hatayspor maçının son 12 dakikasında görev almış ve siyah beyazlı takımın hücumdaki etkisini artırmıştı. Dün akşam oynanan Fenerbahçe maçında ise 70. dakikada Salih Uçan'ın yerine oyuna giren Chamberlain, 3 dakika sonra attığı golle Beşiktaş'a derbi zaferini getiren isim oldu.

13 YIL SONRA BİR İLK

Bu arada Alex Oxlade Chamberlain, 13 yıl sonra Fenerbahçe'ye iç sahada ceza sahası dışından gol atan ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu. Siyah beyazlı takımda, kendi sahasında Fenerbahçe'ye karşı ceza sahası dışından fileleri havalandıran bundan önceki isim Simao Sabrosa'ydı. 27 Ekim 2011'de oynanan müsabaka 2-2 berabere sona ermişti.

Chamberlain\'in Fenerbahçe\'ye attığı gol tarihe geçti

Fenerbahçe, Beşiktaş, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Chamberlain'in Fenerbahçe'ye attığı gol tarihe geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ferhat eser:
    Derbi galibiyetimiz fenerin 3 cülüğünü garanti altına almıştır unutmayın BEŞİKTAŞIN ölüsü bile fenerbahçe tarihinden büyüktür 19 22 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ferhat gevşeği gelmiş buraya sen önce Puan durumuna bakk Denyo 15 11 Yanıtla
  • Sener Demir:
    Ferat eziktaşın Tel aviv gibi barbar bi ülkenin takımına dağıldığında neredeydin, asker selamı çakan israil tohumu böyle davrandığında neredeydin, geçtiğimiz hafta Avrupa liginde milletçe büyük utanç yaşattınız, o gece herkes Beşiktaşlıydı ama maç bitti beşiktaşlılarda böyle ruhsuz takım karşısında takımlarından utandı. 12 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    celikk seni gevşetmekten yorulduk dün biz yarında morinho çakacak fenere tazminat yerine seni verirler artık oe :)) 5 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sener telaviv sana girsin 2 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Şansa Yendi Beşiktaş Fenerbahçe Oynadı Şampiyon Galatasaray Olacak Kapak Olsun Sana Gevşek Ferhat O.E 1 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ferhat Gevşeği Denyo Sanamı Girdi Önce Puan Durumuna Bakk 0 1 Yanıtla
  • Sener Demir:
    FERAT TEL AVİV SANA GİRMİŞ ZATEN 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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