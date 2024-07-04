Bakın ne diyor? UEFA'nın soruşturma başlattığı bozkurt işaretini ChatGPT yorumladı - Son Dakika
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Bakın ne diyor? UEFA'nın soruşturma başlattığı bozkurt işaretini ChatGPT yorumladı

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Yapay zeka aracı ChatGPT, Avusturya'ya attığı golden sonra bozkurt işareti yapan ve bu nedenle UEFA tarafından hakkında soruşturma başlatılan Merih Demiral'ın gol sevincini yorumladı. ChatGPT, "Demiral'ın bu hareketi, hem sahadaki başarının bir kutlaması hem de milli birlik ve beraberlik mesajıdır" yorumunda bulundu.

04.07.2024 15:56
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A Milli Takım'da Merih Demiral'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'ya attığı golün ardından bozkurt işareti yapması gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. UEFA'nın da soruşturma başlattığı gol sevincini yapay zeka aracı ChatGPT yorumladı.

CHATGPT'DEN BOZKURT SEVİNCİNE YORUM: BİRLİK VE BERABERLİK MESAJIDIR

ChatGPT yaptığı yorumda, "Milli takım oyuncusu Merih Demiral'ın yaptığı kurt işareti, bu tarihsel ve kültürel arka plana dayanmaktadır. Bu işaret, milli duyguları harekete geçiren ve Türkiye'nin tarihsel mirasını vurgulayan bir sembol olarak kullanılır. Demiral'ın bu hareketi, hem sahadaki başarının bir kutlaması hem de milli birlik ve beraberlik mesajıdır" ifadelerini kullandı.

"MİLLİYETÇİ DUYGULARI İFADE EDEN GÜÇLÜ BİR SEMBOLDÜR"

ChatGPT yaptığı yorumun devamında gol sevincinin ne anlama geldiğini belirterek "Kurt işareti, derin Türk tarihine ve kültürüne dayanan, milliyetçi duyguları ifade eden güçlü bir semboldür. Merih Demiral'ın bu işareti yapması, hem bireysel hem de Türk milletine olan bağlılığını ifade etme şeklidir. Bu tür semboller, sporun ötesinde milli kimliği ve kültürel mirası yaşatmada önemli bir rol oynar" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Milli Futbolcu Merih Demiral, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçında Avusturya'ya attığı golün ardından bozkurt işaretiyle gol sevincinde bulunmuştu. Demiral'ın gol sevincinde yaptığı bu hareket, Almanya ve işaretin yasak olduğu Avusturya kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. UEFA, Avusturya maçındaki gol sevinci nedeniyle Merih Demiral ile ilgili soruşturma başlatmıştı.

Bakın ne diyor? UEFA\'nın soruşturma başlattığı bozkurt işaretini ChatGPT yorumladı

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Son Dakika Spor Bakın ne diyor? UEFA'nın soruşturma başlattığı bozkurt işaretini ChatGPT yorumladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa Turgut: Aynen de öyle. 1 2 Yanıtla

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