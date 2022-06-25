Chelsea'den yılın sürprizi! Cristiano Ronaldo ile ilk görüşme gerçekleşti - Son Dakika
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Chelsea'den yılın sürprizi! Cristiano Ronaldo ile ilk görüşme gerçekleşti

25.06.2022 21:43

Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cristiano Ronaldo için Chelsea devreye girdi. Maviler'in yeni sahibi Boehly'nin Portekizli futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Cristiano Ronaldo büyük ses getirecek bir transfere hazırlanıyor. Manchester United ile yol ayrımında olan Portekizli yıldızın yeni adresi Chelsea olabilir.

JORGE MENDES İLE BOEHLY GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

NTV Spor'un The Athletic'ten aktardığı haberde, Chelsea'nin yeni sahibi Boehly'nin Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'le transfer ihtimaline dair bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

RONALDO'NUN GEÇEN SEZON KARNESİ

37 yaşındaki Ronaldo, 2020-2021 sezonu başında daha önce de formasını giyip devamında Real Madrid'e transfer olduğu Manchester United'a geri dönmüştü. Ronaldo, geçen sezon Manchester United formasıyla 38 maçta 24 gol attı.

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Manchester United, Cristiano Ronaldo, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Chelsea'den yılın sürprizi! Cristiano Ronaldo ile ilk görüşme gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Chelsea'den yılın sürprizi! Cristiano Ronaldo ile ilk görüşme gerçekleşti - Son Dakika
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