UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Chelsea deplasmanda Djugarden ile karşı karşıya geldi. 3Arena'da oynanan maçı Chelsea, 4-1 kazandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Jadon Sancho, 43. dakikada Noni Madueke, 59 ve 65. dakikada Nicolas Jackson kaydetti. Djugarden'in tek golü 68. dakikada Alemayehu'dan geldi.
Karşılaşmanın rövanşı 8 Mayıs Perşembe günü Londra'da oynanacak.
UEFA Konferans Ligi yarı final karşılaşmalarının diğer ayağında ise İspanyol ekibi Real Betis, İtalyan temsilcisi Fiorentina ile karşılaştı. İspanya'da oynanan karşılaşmayı Real Betis, 2-1 kazandı.
Real Betis'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Ez Abde, 64. dakikada Antony kaydetti. Fiorentina'nın tek golü 72. dakikada Luca Ranieri'den geldi.
Karşılaşmanın rövanşı 8 Mayıs Perşembe günü Fiorentina'nın ev sahipliğinde oynanacak.
Son Dakika › Spor › Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı - Son Dakika
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