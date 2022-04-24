Chelsea'nin hocası Tuchel, dünyaca ünlü futbolcunun ayrılacağını resmen açıkladı: Savaşamayacağız - Son Dakika
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Chelsea'nin hocası Tuchel, dünyaca ünlü futbolcunun ayrılacağını resmen açıkladı: Savaşamayacağız

24.04.2022 19:56
Chelsea'nin hocası Tuchel, dünyaca ünlü futbolcunun ayrılacağını resmen açıkladı: Savaşamayacağız

Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel, West Ham'ı 1-0 yendikleri maçın ardından Antonio Rüdiger'in takımdan ayrılacağı açıklandı. Alman hoca yaptığı açıklamada, "Benimle özel bir görüşme yapmak istedi ve bu isteğini dile getirdi. Verebileceğimiz her şeyi verdik ancak mevcut koşullar sebebiyle daha fazla onun için savaşamayacağız." ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda sözleşmesi biten Antonio Rudiger, Chelsea'den ayrılıyor. İngiliz devinin teknik direktörü Thomas Tuchel, yıldız futbolcunun kendisiyle konuştuğunu ve ayrılmak istediğini belirtti.

Chelsea'nin hocası Tuchel, dünyaca ünlü futbolcunun ayrılacağını resmen açıkladı: Savaşamayacağız

REAL MADRID'E TRANSFER OLUYOR

Alman teknik direktör Thomas Tuchel yaptığı açıklamada, "Rüdiger takımdan ayrılmak istiyor. Benimle özel bir görüşme yapmak istedi ve bu isteğini dile getirdi. Verebileceğimiz her şeyi verdik ancak mevcut koşullar sebebiyle daha fazla onun için savaşamayacağız." ifadelerini kullandı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Rüdiger'in, Real Madrid ile görüştüğü öğrenildi.

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Real Madrid, Chelsea, Spor, Son Dakika

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