Chelsea, sahasında Brighton and Hove Albion'la berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Chelsea, sahasında Brighton and Hove Albion'la 1-1 berabere kaldı.
Puan tablosunda üçüncü sırada yer alan Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Brighton and Hove Albion'u konuk etti.
Londra temsilcisi Chelsea, 28. dakikada Romelu Lukaku'nun attığı golle karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.
Konuk ekip Brighton and Hove Albion, Danny Welbeck'in 90+1. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla Chelsea, puanını 42 yaparak 2. sıraya yükseldi, Brighton and Hove Albion 24 puanla 10. sırada yer aldı.
Kaynak: AA
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