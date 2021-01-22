Chiquinho, Trabzonspor'a doğru - Son Dakika

Chiquinho, Trabzonspor'a doğru

Chiquinho, Trabzonspor\'a doğru
Son Güncelleme: 22.01.2021 11:22

Trabzonspor aradığı ofansif orta saha oyuncusunu Portekiz'de buldu.

Trabzonspor aradığı ofansif orta saha oyuncusunu Portekiz'de buldu. Bordo mavili takım, Chiquinho'yu satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna katacak.

Transfer için hem kulübü Benfica hem de 25 yaşındaki oyuncu Chiquinho ile anlaşan Trabzonspor, resmi imzanın da atılmasıyla oyuncuyu Trabzon'a davet edecek. Geçen sezon 38 maç oynayan ve 3 gol, 7 asistlik performans gösteren Chiquinho, bu sezon ise 11 maçta forma giyerken 2 de gol katkısı verdi. Portekizli oyuncu 2019'da 5 milyon 250 bin Euro'ya Moreirense'den Benfica'ya transfer olmuştu.

HULK İLE İLGİLİ BİR GİRİŞİM YOK

Trabzonspor'un forvet arayışları sürerken, ismi Beşiktaş ile anılan Brezilyalı Hulk için bordo mavili kulübün bir ilgisi olmadığı ve Trabzonspor yönetiminin hiç gündemine gelmediği öğrenildi.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Chiquinho, Trabzonspor'a doğru - Son Dakika


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SON DAKİKA: Chiquinho, Trabzonspor'a doğru - Son Dakika
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