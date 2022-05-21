CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'e tebrik - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'e tebrik

21.05.2022 22:25
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'e tebrik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde İspanya ekibi Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde İspanya ekibi Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde art arda ikinci kez şampiyonluğunu ilan ederek bizlere büyük bir gurur yaşatan Anadolu Efes Spor Kulübü camiasını yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'e tebrik - Son Dakika


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