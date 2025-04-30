CHP'li belediye başkanı da Osimhen için devreye girdi - Son Dakika
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Spor

CHP'li belediye başkanı da Osimhen için devreye girdi

CHP\'li belediye başkanı da Osimhen için devreye girdi

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'in transferi için taraftarlara çağrıda bulundu. Yalım, her Galatasaray taraftarının kulübün hesabına bin TL bağış yapması durumunda, Osimhen'in transferinin gerçekleştirilebileceğini belirtti. Bu çağrı, sosyal medyada geniş yankı buldu ve gündeme oturdu.

30.04.2025 14:53
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Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in bonservisini almak için Galatasaray taraftarından bin lira bağış yapmasını istedi.

"NE DERSİNİZ?"

Yalım, sosyal medya hesabından Osimhen hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. X hesabından bir paylaşım yapan Yalım, "Tüm Galatasaraylı taraftarlarımıza sesleniyorum. Osimhen'i transfer etmek için her taraftarımız kulübümüzün hesabına bin TL (1000) bağışlarsak futbolcumuzun transferini yapabiliriz. Eyy taraftarlarımız ne dersiniz?" ifadelerini kullandı. Yalım'ın bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırarak gündeme oturdu.

CHP'li belediye başkanı da Osimhen için devreye girdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Victor Osimhen, Sosyal Medya, Galatasaray, Özkan Yalım, Medya, Spor, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Spor CHP'li belediye başkanı da Osimhen için devreye girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Ali Arat:
    bin değil 5000 göndeririz. yeterki psi bizde kalsın. durdurulamaz bi güç oluruz. kuş itlaf ekibi İcardi osimhen modaya 322 24 Yanıtla
  • Ali Arat:
    biz varız yeterki alalım. 228 22 Yanıtla
  • uRaZ’ın DÜNYASI:
    1000 tl bağış yapıp sma lı hastaları kurtarmak daha iyi olmazmı allahın yabancısının neden cebini dolduralım... 209 12 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Sayın başkan siz lütfen işinizi yapın. İşiniz halka hizmet olmalı, bağış kampanyası değil 90 29 Yanıtla
  • Burak demir:
    biz aç karnımızı zor doyuruyoruz 80 15 Yanıtla
  • 248612:
    Fotbulcuya para vermek için taraftardan para istiyor utanmadan. değişik.. 64 22 Yanıtla
  • Vahap Kirkor:
    Avrupa'da zaten sıfır çekiyoruz. Bizim ligde hakemlerle gidiyoruz malum. Bu kadar parayı boşuna neden vereceğiz. 21 38 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Niye verim ki gs lıyım ama bana ne hayrı var milyonları alıyorlar bana ne hayrı olacak külüp ödesin bilet bir ton halkı düsünen kim 51 7 Yanıtla
  • FETHİ SEMİZ:
    BENCE HERKES KENDİ İŞİNİ YAPSIN. 31 8 Yanıtla
  • Kızgın:
    hastalar için yoksular için yapın beyinsizler 37 2 Yanıtla
  • Volkan Aka:
    sen maaşını 1 sene garibanlara dağıt önce 35 1 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    kulüp iban paylaşsın resmi hesapdan 32 4 Yanıtla
  • Recep Kocak:
    akıl yok derim 20 12 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    osimmene değeğer lakin cep delik cepken delik 28 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    AYNEN 26 4 Yanıtla
  • Mustafa Karacakurt:
    O değil de; fener mert hakanın sözleşmesini uzatıyormuş, sadece osimhenle falan da olmaz, adamlar çok güçlü 17 7 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    gs alışkın dilenmeye 1 20 Yanıtla
  • Hakan1421:
    siz çalmayı iyi bilirsiniz, hele sen çalmaya başla oynamayı hallederiz 9 7 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    CHP alışmış milletten para koparmaya kulübün adını lekelemeyin işinize bakın 10 4 Yanıtla
  • pro oyuncu:
    Başkan iban paylaş osimen için acil para göndererim alalım 4 1 Yanıtla
  • Fatma Saylan:
    Özkan Başkan biz Galatasaray taraftarı olarak 1000 YTL vereceğiz de!? biz taraftarda sizden biran önce 100.000.000 milyon bir önden yatırın o zaman bizlerde 1000 YTL hayli yatırırız ... ŞAMPİYON GALATASARAY ULTRAASLAN.... 4 1 Yanıtla
  • n5685244:
    evet 3 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP'li belediye başkanı da Osimhen için devreye girdi - Son Dakika
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