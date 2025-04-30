CHP\'li belediye başkanı da Osimhen için devreye girdi

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in bonservisini almak için Galatasaray taraftarından bin lira bağış yapmasını istedi.

"NE DERSİNİZ?"

Yalım, sosyal medya hesabından Osimhen hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. X hesabından bir paylaşım yapan Yalım, "Tüm Galatasaraylı taraftarlarımıza sesleniyorum. Osimhen'i transfer etmek için her taraftarımız kulübümüzün hesabına bin TL (1000) bağışlarsak futbolcumuzun transferini yapabiliriz. Eyy taraftarlarımız ne dersiniz?" ifadelerini kullandı. Yalım'ın bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırarak gündeme oturdu.