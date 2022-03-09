Cihat Arslan: Ringi asla terk etmeyiz - Son Dakika
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Cihat Arslan: Ringi asla terk etmeyiz

09.03.2022 14:57
Cihat Arslan: Ringi asla terk etmeyiz

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, takımın başında görev aldığı ilk maçı kazandıklarını belirterek, "Eksiklere hiçbir zaman sığınmamalıyız, elimizde kim varsa onunla savaşırız. Sonucunda kazanırız ya da kaybederiz ama ringi asla terk etmeyiz" dedi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, takımın başında görev aldığı ilk maçı kazandıklarını belirterek, "Eksiklere hiçbir zaman sığınmamalıyız, elimizde kim varsa onunla savaşırız. Sonucunda kazanırız ya da kaybederiz ama ringi asla terk etmeyiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında deplasmanda düşme hattındaki rakiplerinden Altay'a konuk olacak Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde yapılan idman; ısınma hareketleriyle başlayıp, koşu ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman taktiksel çalışmalarla sona erdi. Antrenman öncesinde teknik direktör Cihat Arslan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"3 PUAN GELDİ AMA, RAKİPLERDE KAZANDI"Ligde kalma adına ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini belirten Cihat Arslan, "Bir hocanın namusu antrenmandır. Biz antrenmanları yapmaya gayret edeceğiz, kulübü temsil etmeye çalışacağız. Kendi değerlerimizi futbol adına koruyarak mücadeleye gideceğiz. Tamam 3 puan geldi ama rakipler de kazandı. Biz işimize sonuna kadar devam edeceğiz. Biz bütün inancımızla idmanlarımıza devam edeceğiz. Malatyaspor için bunu yapmak zorundayız. Hırslıyız, azimliyiz bunu da takıma yansıtmaya çalışıyoruz ve yine kazanmak istiyoruz. Ama bundan sonrası bize neyi gerektirir, ligin gidişatı bize neyi düşündürür, seneyi yapılandırmayı mı başarırız, bu ligde kalmayı mı başarırız ? Her türlü başarı için buradayız. Takımımız için buradayız, Allah yardımcımız olsun" diye konuştu."RİNGİ ASLA TERK ETMEYİZ"Takımın yeteneğinin olduğunu ancak mağlubiyetlere alışmış bir takımın bulunduğu belirten Cihat Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim dönemimizde Feyzullah ağabeyin, Oktayların, Ünalların, Bünyaminlerin Malatya'sı vardı. Biz deplasmana gelirdik. Gözümüzde muhteşem bir takım vardı sonra düştü ayağa kalktı yine Avrupa gördü, tabi biz de bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Değişimi insan kendinde başlatabilir. Biz kimseyi değiştiremeyiz, onlar değişmek isterse hep beraber değişiriz, hep beraber gelişiriz. Bunu burada oturtmaya çalışıyoruz. Bunu değiştirmek onların çabası ile olur. Sonrasında futbolcuların azimlerini gördükten sonra tabi ki hevesleniyorum. Örneğin Tetteh antrenmanlara bile çıkamıyordu ama son maçta çıkıp 20 dakika oynadı. Altay'a saygı duyuyorum, yetenekliler ama eksikleri var. Biz de yetenekli takımız ama eksiklerimiz var. Bazı bölgelerde yerli oyuncu eksiğimiz olduğu zaman alternatiflere bakıyoruz. Ama eksiklere hiçbir zaman sığınmamalıyız, elimizde kim varsa onla savaşırız. Sonucunda kazanırız ya da kaybederiz. Ama ringi asla terk etmeyiz."

Cihat Arslan: Ringi asla terk etmeyiz
Cihat Arslan: Ringi asla terk etmeyiz
Cihat Arslan: Ringi asla terk etmeyiz
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Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan, Malatyaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Cihat Arslan: Ringi asla terk etmeyiz - Son Dakika


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