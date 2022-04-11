Çılgın seri devam ediyor! Antalyaspor, Hatayspor'u farka boğdu - Son Dakika
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Çılgın seri devam ediyor! Antalyaspor, Hatayspor'u farka boğdu

11.04.2022 22:36

Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor, sahasında Hatayspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan kırmızı-beyazlılar, üst üste 5. galibiyetini aldı.

Antalyaspor ile Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip, 4-1 kazanarak yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

ANTALYASPOR GOL OLUP YAĞDI

Karşılaşmada Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 16. ve 35. dakikalarda Haji Wright, 29. dakikada Naldo ve 55. dakikada Luiz Adriano kaydetti. Mücadelede konuk Hatayspor'un tek golü ise 38. dakikada Mame Diouf'tan geldi. Hatayspor'da Ruben Riberio, 67. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 10 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla Antalyaspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkarırken üst üste 5. galibiyetini aldı ve puanını 47'ye yükseltti. 5 maç aradan sonra kaybeden Hatayspor ise 48 puanda kaldı.

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Son Dakika Spor Çılgın seri devam ediyor! Antalyaspor, Hatayspor'u farka boğdu - Son Dakika


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