Cimbom\'a dev sponsor! Kasaya girecek para dudak uçuklatıyor

Hasib:

Burada suçişliyorsunuz beyler söylim. Terör örgütü ifadeleri okuyorum. Ferhat bey siz de zehra güneş haberinde bayrağı ayak altına almaktan bahsetmişsiniz, haddinizi çok fazla aşmışsınız. Birisi işlem takibi yaptığını yazmış başka bir haberde. Kulüplerin değerlerine küfür hakaret aşağılamaktan, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten cezalar ödeyebilirsiniz bilginiz olsun.