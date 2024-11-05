Cimbom'a dev sponsor! Kasaya girecek para dudak uçuklatıyor - Son Dakika
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Spor

Cimbom'a dev sponsor! Kasaya girecek para dudak uçuklatıyor

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Galatasaray, Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. ile forma sırt sponsorluğu için sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bu anlaşmayla sarı-kırmızılıların kasasına 125 milyon TL girecek.

05.11.2024 22:16
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Galatasaray, Pasifik Holding'le 2024-2025 sezonu için 125 milyon TL + KDV karşılığında sırt sponsorluğu anlaşmasına varıldığını duyurdu.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Sarı-Kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Şirketimiz ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. arasında, Galatasaray Futbol A Takımımızın forma sırtı reklamında Pasifik Holding markasının kullanılması konusunda, 2024-2025 sezonu için yeni sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. 2024-2025 sezonu için toplam sponsorluk bedeli 125.000.000TL+KDV olarak belirlenmiştir."

Cimbom\'a dev sponsor! Kasaya girecek para dudak uçuklatıyor

Galatasaray, Ekonomi, İnşaat, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cimbom'a dev sponsor! Kasaya girecek para dudak uçuklatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Bhdr Zcvlkov:
    feto bağlantılıdır kesin arastirilmali 7 145 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Biz bu rakamı 2 avrupa maçında çıkarıyoruz türbin gelirlerinden sonra dedimki iyiki BEŞİKTAŞLIYIM 12 72 Yanıtla
  • Hasib:
    Burada suçişliyorsunuz beyler söylim. Terör örgütü ifadeleri okuyorum. Ferhat bey siz de zehra güneş haberinde bayrağı ayak altına almaktan bahsetmişsiniz, haddinizi çok fazla aşmışsınız. Birisi işlem takibi yaptığını yazmış başka bir haberde. Kulüplerin değerlerine küfür hakaret aşağılamaktan, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten cezalar ödeyebilirsiniz bilginiz olsun. 83 0 Yanıtla
  • Osman Bicer:
    Yok Ferhat o öyle değil. Siz yalakalıktan alıyosunuz koç holdingten . O değilde başkanınız tüpçüydü gitti yerine gelende tüpraş çı çıktı ya ahahahahaha 63 6 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Kıskanın hadi şimdi kuşlar 34 6 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    Osimen'in parası tamam. 16 1 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz:
    Bu sponsorluk şuan Osimen in kramponlarini garantiledi. 2 sponsor daha bulduk mu bonservis tamam 16 0 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Kaypak Ferhat hemen buraya çöker şimdi 13 2 Yanıtla
  • Murat Özden:
    Osimhen geliyor… 14 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Onlar Kazanıyor Sonrada Azıyorlar Bizene Pok Yesinler 7 6 Yanıtla
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