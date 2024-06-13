Cimbom\'a piyango vurdu! Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo\'ya servet değerinde teklif

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Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da kiralık olarak geçiren ve kariyerini Galatasray'da sürdürmek istemediğini ifade eden Nicolo Zaniolo'nun Avrupa kulüplerinin radarında İtalyan yıldız için Villarreal'in ardından ülkesinden bir talip daha çıktı.

ATALANTA'DAN 18 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Serie A ekibiAtalanta, Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak için sarı-kırmızılılarla temaslara başladı. Atalanta, Nicolo Zaniolo için Galatasaray'a 'neredeyse zorunlu' satın alma opsiyonuna sahip, kiralama bedeliyle birlikte toplam 18 milyon euroluk teklif sundu.

GALATASARAY 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray ise bonservisine 15 milyon euro ödediği 24 yaşındaki futbolcudan 25 milyon euroluk bir kazanç elde etmeyi hedefliyor. Cimbom, Zaniolo'yu Aston Villa'ya 5 milyon euro karşılığında kiralamıştı. Öte yandan önceliğini ülkesine dönmek olan Zaniolo'nun da Villarreal'in teklifini şimdilik askıya aldığı aktarıldı.

OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI

Nicolo Zaniolo'nun ayrılma ihtimaline dair konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İtalya'daydım. Menajerini tesadüfen gördüm. Birinci düşünceleri burada devam etmeyecek gibi ama ben onu kadroda görmek isterim" sözlerini sarf ederek Zaniolo'nun ayrılmaya yakın olduğunu ifade etmişti.

GALATASARAY KARİYERİ

2022-2023 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan genç on numara, sarı-kırmızılı formayı giydiği 12 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Geride kalan sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren İtalyan yıldız, burada da 39 maçta 3 gol attı. Nicolo Zaniolo'nun Aslan ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.