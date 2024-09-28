Cimbom son dakikada yıkıldı! Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Cimbom son dakikada yıkıldı! Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı

Geniş Video İzle

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, 3-0 öne geçtiği maçta rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Lige 6'da 6 yaparak başlayan Cimbom, bu sonuçla birlikte ilk kez puan kaybı yaşamış oldu.

28.09.2024 21:00  Güncelleme: 07:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trenyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. 3-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım, rakibiyle 3-3 berabere kaldı ve bu sezon ligde ilk kez puan kaybetti.

OSIMHEN'DEN 8 DAKİKADA 2 GOL

Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımdaki ilk gollerini Kasımpaşa'ya attı. Osimhen, karşılaşmanın 20 ve 28. dakikalarında takımını 2-0 öne geçiren golleri kaydetti Daha önce de 3 asisti bulunan Nijeryalı golcü, Galatasaray formasıyla çıktığı 4 maçta 5 gole direkt etki etti. Golcü futbolcu, attığı ilk golün ardından sırtında "Finally (Sonunda)" yazan bir Galatasaray formasını tribünlere gösterdi.

Cimbom son dakikada yıkıldı! Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı

ICARDI SAHNEYE ÇIKTI

Sarı-kırmızılı takımın bir diğer yıldız golcüsü Mauro Icardi de 34. dakikada sahneye çıktı. Jakobs'un asistiyle fileleri bulan Arjantinli forvet, golün ardından klasikleşen sevincini yaptı. Icardi'ye Victor Osimhen de eşlik etti.

Cimbom son dakikada yıkıldı! Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı

FALL FARKI 2'YE DÜŞÜRDÜ

Kasımpaşa, ilk yarının son dakikalarında farkı 2'ye indirdi. Mamadou Fall, 44. dakikada attığı güzel golle skoru 3-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi.

OSIMHEN OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşmada 2 gol kaydeden Victor Osimhen, ilk yarının son bölümünde topsuz alanda kendini bir anda yere bıraktı ve değişiklik işareti yaptı. 45. dakikada sağlık heyeti ile konuşan Osimhen, tekrar sahaya döndü. Arka adalesinde sertlik hisseden ve kendini deneyen Nijeryalı golcü, riske edilmemek için oyundan alındı ve yerini Dries Mertens'e bıraktı.

Cimbom son dakikada yıkıldı! Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı

KASIMPAŞA'NIN PENALTISI VAR'DAN DÖNDÜ

Karşılaşmada tartışılan bir penaltı pozisyonu yaşandı. Mücadelenin 50. dakikasında Fall'un içeri çevirdiğ topu Jakobs karşıladı. Hakem Oğzuhan Çakır, Jakobs'un topu eliyle uzaklaştırdığını işaret etti ve penaltı noktasını gösterdi. VAR'da bulunan Ali Şansalan, Oğuzhan Çakır'a izleme tavsiyesinde bulundu. Hakem, pozisyonu monitörde inceledi ve penaltıyı iptal etti.

PENALTIDAN FARK 1'E İNDİ

Kasımpaşa karşılaşmanın 82. dakikasında penaltı kazandı. Fall'un ceza sahası içinde kafayla indirdiği topu Jakobs uzaklaştırdı. Kasımpaşalı futbolcular Galatasaraylı futbolcunun topa elle müdahale ettiği itirazında bulundu ve penaltı bekledi. VAR'ın tavsiyesiyle pozisyonu monitörde izleyen Oğuzhan Çakır, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Hajradinovic, Muslera'yı ve topu ayrı köşelere gönderdi ve durumu 3-2'ye getirdi.

KASIMPAŞA PUANI KOPARDI

Kasımpaşa, 3-0 geriye düştüğü maçta Da Costa'nın 90+5. dakikada kaydettiği golle skoru 3-3'e getirdi. Espinoza'nın sağdan ceza sahasına yaptığı ortayı iyi takip eden Da Costa düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 3-3'e getirdi. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 3-3 sona erdi.

Cimbom son dakikada yıkıldı! Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı

LİGDE İLK KAYIP: OKAN BURUK REKORU KAÇIRDI

Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, Okan Buruk yönetiminde 7'de 7'yi kaçırdı. Bu sonuçla birlikte ligde ilk kez puan kaybeden Galatasaray, 19 puanla liderliği bıraktı. Cimbom'dan puanı koparan Kasımpaşa ise 7 puana yükseldi. Galatasaray bir sonraki maçta Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile oynayacak. Kasımpaşa ise ligde Bodrum FK'yi konuk edecek.

Cimbom son dakikada yıkıldı! Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Galatasaray, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cimbom son dakikada yıkıldı! Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (78)

  • ferhat eser:
    paşalar gibi mutluyuz 5sarayın balonu an itibarıyla patlamıştır :)))))) 196 134 Yanıtla
    Taner Barker:
    biraz şeref olsa 4-0 dan sonra kaçacak delik aramazdın 6 5
  • Sedat Bezmen:
    Avatadan penaltı..!!!! Hakemlerin resmi sponsoru Ali koç 75 197 Yanıtla
    VillaUmut:
    Balon patlar hakem suçlanır. Klasik Türk işi. 13 1
    Zekeriya Ünlü:
    ağlama koçum ?? 3 1
    V. A.:
    Yıllardır size veriliyor avantadan onları konuş yaprak.. kaldıki avantadan falan değil kural belli elini kapataymış yaprak 1 0
  • Talat Yelbuz:
    KUŞLAR BIRAZ SEVINSIN LIDER HALA KOCANIZ 82 160 Yanıtla
  • V. A.:
    5-0 yiyen busefer de 3-0 dan 3-3 maç verdi.. saplaaaaaaa 124 45 Yanıtla
    Galatasaray:
    dedi beşiktaşlı son 26 Avrupa maçınının 20 sini kaybeden 4 ünü kazanıp 2 beraberlik alan adam ?? ve daha yeni 4 -0 yenilip yüzsüzce yorum yapan tüm kulvarlarda herzaman altımızda olan takımın taraftarı 4 10
    V. A.:
    Konuyu dağıtma alzeheimer oldunuz koya koya.. 5-0 ı açıklaaaaa önce.. ne soktukk 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:14 Cem Garipoğlu’nun otopsisinden ne sonuç çıkmıştı Fethi kabir öncesi yeniden gündem oldu Cem Garipoğlu'nun otopsisinden ne sonuç çıkmıştı? Fethi kabir öncesi yeniden gündem oldu
08:16 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş
01:16 Yine bir suç makinesi Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi Yine bir suç makinesi! Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi
23:21 Netanyahu’dan suikastın ardından ilk açıklama Yeni katliamların sinyalini verdi Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
11:01 Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 10:28:41. #1.13#
SON DAKİKA: Cimbom son dakikada yıkıldı! Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement