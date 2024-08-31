Cimbom'dan farklı tarife! Galatasaray, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-1 yendi - Son Dakika
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Cimbom'dan farklı tarife! Galatasaray, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-1 yendi

Cimbom\'dan farklı tarife! Galatasaray, Adana Demirspor\'u deplasmanda 5-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray, rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. 3 penaltı kararının çıktığı maçta Adana Demirspor 2 penaltıdan 1'i değerlendirdi. Cimbom ise Michy Batshuayi ile penaltıyı kaçırdı. Ev sahibi takımda penaltıya sebebiyet veren Tolga Kalender kırmızı kart gördü. Öte yandan sarı-kırmızılılarda sakatlanarak oyuna devam edemeyen Mauro Icardi, yerini 25. dakikada Michy Batshuayi'ye bıraktı.

31.08.2024 23:38
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, 5-1 gibi farklı bir skorla rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdı.

15 YAŞINDAKİ KALECİNİN HATASINI KEREM AFFETMEDİ

Sarı-kırmızılı formayla ilk kez ligde ilk 11 başlayan Metehan Baltacı'nın Adana Demirspor savunma arkasına attığı uzun topta 15 yaşındaki kaleci Deniz Dönmezer boşa çıktı. Genç kalecinin hatasında fırsat bilen Kerem Aktürkoğlu, kayarak topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçti.

Cimbom'dan farklı tarife! Galatasaray, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-1 yendi

SEMİH KENDİ KALESİNE ATTI

Sarı-kırmızılılar, Mertens'in ceza sahası içine şutla karışık sert çevirdiği topun Semih Güler'in ters dokunuşunun ardından direkt ağlarla buluşmasıyla 18. dakikada 2 farklı üstünlüğü yakaladı.

Cimbom'dan farklı tarife! Galatasaray, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-1 yendi

ICARDI SAKATLANDI

Cimbom, 25. dakikadayıldız golcüsü Mauro Icardi'yi sakatlığa kurban verdi. Metehan'dan gelen pası takım arkadaşlarına iletmek isterken kendisini zorlayan Icardi, sakatlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyen Arjantinli golcü, yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı. Sarı-kırmızılı takım, bu sakatlıkla ilgili yaptığı açıklamada Icardi'nin zorlama sonrası sağ arka adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıktığını ve yapılacak detaylı tetkikler sonrasında durumununbelli olacağını duyurdu.

Cimbom'dan farklı tarife! Galatasaray, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-1 yendi

BARIŞ ALPER FARKI 3'E ÇIKARDI

Maçın ilk bölümde bulduğu gollerle rüzgarı arkasına alan Galatasaray, 31. dakikada Adana Demirspor'un kullandığı köşe vuruşunda hızlı hücuma çıkarak Barış Alper Yılmaz'ın akıl dolu golüyle 3-0'ı buldu.

Cimbom'dan farklı tarife! Galatasaray, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-1 yendi

MERTENS SAHNEYE ÇIKTI

İlk yarıda bir gol de Mertens'ten geldi. 37. dakikada Batshuayi'nin ceza sahası içi sağ çaprazından yükselttiği topa gelişine çok sert vuran Belçikalı yıldız, direkten topu ağlarla buluşturdu ve skor 4-0'a geldi. İlk yarı da bu skorla tamamlandı.

ABDÜLKERİM KAFAYLA ATTI

İkinci yarıda da kaldığı yerden devam eden Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı da gol buldu. 61. dakikada kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı, kafayla yerden sektirip yaptığı vuruşta fileleri buldu ve durumu 5-0'a getirdi.

Cimbom'dan farklı tarife! Galatasaray, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-1 yendi

ADANA DEMİRSPOR 1 ATTI, 1 KAÇIRDI

5-0 geride olan Adana Demirspor, art arda 2 penaltı birden kazandı. 68. dakikada ilk penaltı atışından Yusuf Sarı ile yararlanamayan ev sahibi takım, 79. dakikadaki penaltıda ise Muslera'nın müdahalesine rağmen Gravillon ile golü buldu.

Cimbom'dan farklı tarife! Galatasaray, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-1 yendi

CİMBOM DA PENALTI KAÇIRDI

Karşılaşmanın 90. dakikasında bir penaltı da Galatasaray'a çıktı. Topun başına geçen Michy Batshuayi'ye genç kaleci Deniz Dönmezer izin vermedi ve penaltı kaçtı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 5-1'lik skorla galip ayrılan taraf sarı-kırmızılılar oldu.

Cimbom'dan farklı tarife! Galatasaray, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-1 yendi

EV SAHİBİ TAKIM KIZARDI

Bu penaltıya topa vurmak isterken Yusuf Demir'in kafasına müdahalede bulunan Tolga Kalender sebep oldu. Hakem Kadir Sağlam tereddütsüz penaltı noktasını gösterirken Tolga'ya da sarı kart verdi. Pozisyonu VAR'da inceleyen Sağlam, sarı kartı iptal ederek kırmızı kartına başvurdu ve Adana Demirspor müsabakayı 10 kişi tamamladı.

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Son Dakika Spor Cimbom'dan farklı tarife! Galatasaray, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-1 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • ferhat eser: fenerbahçe 5sarayın içinden geçecek bekleyin siz kuşdaşlarımıza şimdiden başarılar 18 31 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Gs tozunuzu alıcak gene ümitlenmeyin 21 12 Yanıtla
  • Nuri Varol: kargalar serçeler yoruma. :)) 19 9 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Şanlı şerefli tertemiz galibiyet. 15 8 Yanıtla
  • Tolga Arslanoğlu: Hakemlerden farklı tarife o 8 11 Yanıtla
  • Tuna: Tabi bu moral galatasaraya kaç paraya patladı acaba 4 12 Yanıtla
  • Kenan KODALAK: Adana çok zayıf bu ligde zor kalır 12 1 Yanıtla
  • Kenan KODALAK: Hakem 2.lig hakemi süper lig kapasitesi yok ısrar etmemek gerek 5 5 Yanıtla
  • Ahmet Yamaç: Karar verin 5-1 mi 6-1 mi? 2 7 Yanıtla
  • Gokhan Uyduran: 5.1 deilmi 7 1 Yanıtla
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