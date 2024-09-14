Gol olup yağdılar! Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gol olup yağdılar! Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi

Geniş Video İzle

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Bu sonuçla 4'te 4 yapan sarı-kırmızılı takım, 12 puanla ligin zirvesine oturdu.

14.09.2024 21:55  Güncelleme: 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, rakibini 5-0 mağlup etti ve 4'te 4 yaparak liderlik koltuğuna oturdu.

JAKOBS VE OSİMHEN İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'da Monaco'dan transfer edilen Ismail Jakobs ve Napoli'den gelen golcü futbolcu Victor Osimhen, ÇAYKUR Rizespor karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Böylelikle sarı-kırmızılıların her 2 transferi de ilk formayı giymiş oldu.

Gol olup yağdılar! Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi

SANCHEZ PERDEYİ AÇTI

Galatasaray, karşılaşmaya golle başladı. Sarı-kırmızılılarda Gabriel Sara'nın 3. dakikada kullandığı serbest vuruşta topu kafa vuruşuyla ağlara göndermeyi başaran Davinson Sanchez, bu sezon Cimbom adına ilk golünü attı ve takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

Gol olup yağdılar! Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi

ABDULKERİM SAHNEYE ÇIKTI

Oyun üstünlüğünü baştan sona elinde bulunduran Galatasaray, 25. dakikada bir gol daha buldu. Abdülkerim Bardakcı, Sara'nın ceza sahasına gönderdiği ve Osimhen'in kafa vuruşunun ardından yaptığı dokunuşla topu filelere gönderdi ve Cimbom farkı 2'ye çıkardı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi.

Gol olup yağdılar! Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi

SARA YILDIZLAŞTI

Müsabakada Galatasaray adına ön plana çıkan isimlerden birisi de Gabriel Sara oldu. 3. dakikadaki Davinson Sanchez'in golünde asisti yapan Sara, Abdülkerim Bardakcı'nın Osimhen'in kafasında seken top sonrasında attığı golde de topu ceza sahasına yollamıştı. Bunlarla yetinmeyen Brezilyalı yıldız, 49. dakikada bir de gol atarak takımını 3 farklı üstünlüğe taşıdı. Gabriel Sara, Galatasaray'daki ilk asistini ve ilk golünü Rizespor karşısında bulmuş oldu.

Gol olup yağdılar! Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi

MERTENS GOLÜ BULDU

Maçın skorunu 61. dakikada Dries Mertens belirledi. Lucas Torreira, ön alan baskısıyla kazandığı topu Mertens'e verdi. Tecrübeli yıldızın ceza sahası içinden yaptığı vuruş ağlarla buluştu. Bu golle birlikte skor 4-0 oldu.

Gol olup yağdılar! Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi

SKORU BARIŞ ALPER BELİRLEDİ

Çaykur Rizespor'a gol olup yağan Galatasaray'da 5. gol, 80. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Ceza sahasının solunda Osimhen'in pasında topla buluşan Kaan, topu Barış'a gönderdi. Barış vuruşunda top ağlara gitti. Bu golle birlikte fark 5'e yükselirken maçın skoru da belli oldu.

Gol olup yağdılar! Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi

CİMBOM 4'TE 4 YAPTI

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca sahadan 5-0'lık skorla galip ayrılan taraf Galatasaray oldu. 3. hafta karşılaşması Avrupa kupalarındaki play-off maçları nedeniyle ertelenen Aslan, ligde oynadığı 4 maçın hepsini kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 12 yapan Cimbom, liderlik koltuğuna oturdu.

Gol olup yağdılar! Galatasaray, Çaykur Rizespor\'u 5-0 yendi

Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Trendyol Süper Lig, Davinson Sanchez, Victor Osimhen, Dries Mertens, Galatasaray, Galatasaray, Rizespor, Rizespor, Çaykur, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gol olup yağdılar! Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Nuri Varol: mayislar bizimdir kuşlar kumese. :)) 33 33 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸: fenev atarda biz atamazmıyız 5 tane rizeye 34 28 Yanıtla
  • ferhat eser: yok böyle rezalet Rizespor hayırdır???? 27 34 Yanıtla
  • Sedat alat: Aslanlar 34 25 Yanıtla
  • ferhat eser: alicim gene 5 lenmek istiyorsan bekle 10 cu haftayı zaman çabuk geçiyor BEŞİKTAŞ gümbür gümbür geliyor 17 29 Yanıtla
  • FURKAN ARIKAN: Gerçektende kaliteli bir oyun izletti Galatasaray. darısı diğer takımların başına artık her maçın her takımın kaliteli olmasını bekliyoruz. keşke rizede iyi oynayaydıda dahada kaliteli olsaydı maç. 27 9 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: Morinho Rizespor maçından sonra çok iyi takımla oynadık dedi. ya Morinho futboldan anlamıyor ya Türk futbolseverler. Rizespor çok kötü oynadı. şikebahçe maçındaki şikeci kaleci olmamadsna rağmen Galatasaray 5 attı 18 16 Yanıtla
  • Ali Arat: galatasaray aciklama yapar. goller ferrosa armagan 18 13 Yanıtla
  • TOLGA ÇELİKCİ: 25. Dk osimhenin golü yazılsın abdulkerime yazıldı 10 12 Yanıtla
  • Aydin Takmaz: Gökkan Akkan yok kalede alooo ?? 14 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 01:13:09. #1.13#
SON DAKİKA: Gol olup yağdılar! Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement