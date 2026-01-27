Cimbom puan peşinde! Okan Buruk, Manchester City maçı 11\'ini belirledi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynanacak kritik maç öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, İngiliz devi karşısında sahaya süreceği kadroyu belirleme aşamasına geldi.
Manchester City karşısında Galatasaray'ın kalesini Uğurcan Çakır'ın koruması bekleniyor. Savunmanın sağında Roland Sallai, solunda ise Ismail Jakobs görev alacak. Stoper hattında Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı'nın birlikte oynaması planlanıyor.
Orta sahada Lucas Torreira ve Mario Lemina ikilisinin forma giymesi beklenirken, bu ikilinin önünde görev alacak isim henüz netleşmedi. Okan Buruk'un bu bölge için İlkay Gündoğan, Gabriel Sara ve Yunus Akgün seçenekleri arasında karar vereceği öğrenildi.
Kanatlarda sağda Leroy Sane, solda ise Barış Alper Yılmaz'ın forma giymesi bekleniyor. İleri uçta ise Galatasaray'ın en önemli gol silahı Victor Osimhen görev yapacak.
