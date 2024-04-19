Çin Grand Prix'inde arka arka çıkan yangınlar, kaosa sebep oldu

Çin Grand Prix'inde garip sahneler yaşandı, pistte birden fazla kez yangın çıktı. Bir eski dünya şampiyonu kaos ortasında, "Bunu daha önce hiç görmemiştik," şeklinde konuştu. Sprint elemeleri sırasında pistin yanındaki çimenlik alanda bir yangın başladı.
Gün içinde Serbest Antrenman 1 sırasında yaşanan bir olayda pist kenarında bir yangın daha çıktı. FP1'deki olay, 7. virajda çimenlerin tutuşması nedeniyle seansın kırmızı bayrakla durdurulmasına neden oldu.
Görevliler yangına müdahale ettikten sonra antrenman seansı devam etti. Ancak, sprint elemeleri sırasında Şanghay Pisti'nin 5. virajında bir yangın daha çıktı.
Bu ikinci yangın, SQ1'in sonunda meydana geldi ve SQ2'nin gecikmesine neden oldu. Seans sonunda yerel saatle 15:54'te başladı. Sky Sports F1 muhabiri Ted Kravitz, yangınların nedenini şöyle açıkladı: "Arabaların özellikle o virajın tepe noktasında yere çarpması ve kıvılcımlar çıkarması, rüzgarın da kıvılcımları kuru çimlere taşıması muhtemel nedenler arasında."
2016 dünya şampiyonu Nico Rosberg de durum karşısında şaşkındı ve "Yine yanıyor, inanılmaz! Virajda yerde büyük bir tümsek var, tüm araçlar aracın altından büyük kıvılcımlar saçıyor ve rüzgar bu kıvılcımları çimenlere itiyor. Bunu daha önce hiç görmemiştik," dedi.
Lewis Hamilton ve George Russell dahil beş sürücü, dış turlarında belirlenen süre limitlerini aşmaları nedeniyle soruşturma altına alındı. F1, Covid pandemisi nedeniyle 2019'dan bu yana ilk kez Çin'e dönüş yaptı, ancak yarış son dakikada iptal edildi.
Yarışların yeniden başlamasının ardından kısa süre sonra yağmur başladı. Islak zeminde, McLaren sürücüsü Lando Norris, pist sınırlarını aştığı için ilk başta silinen tur zamanının daha sonra geri yüklenmesi sonucu pole pozisyonunu kazandı.
McLaren takım patronu Andrea Stella, "Karar FIA tarafından verildi. Son virajda dışarı çıkıyorsunuz, çok daha düşük hızla yola çıkıyorsunuz ve Lando, önceki son virajda dışarı çıktığı için neredeyse üç saniye kaybediyor," dedi.
Bu hafta sonu sprint elemeleri pazar günkü yarışı etkilemeyecek, ayrı bir eleme seansı yarın yapılacak. Bunun yerine, sprint elemeleri yarın yapılacak sprint yarışı için gridi belirleyecek.
Son Dakika › Spor › Çin Grand Prix'inde arka arka çıkan yangınlar, kaosa sebep oldu - Son Dakika
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