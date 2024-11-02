Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu - Son Dakika
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Spor

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu

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Geçtiğimiz haftalarda cinsel ilişki videosu çıktığı için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ömür boyu men cezası alan kadın hakem Elif Karaarslan, bir açıklama yaparak meslektaşlarına tepki gösterdi.

02.11.2024 10:33
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ömür boyu men cezası alan kadın hakem Elif Karaarslan, sosyal medya hesabından meslektaşlarına tepki gösterdi.

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu

"NEDEN DİĞER HAKEMLERİN SESİ ÇIKMIYOR?"

Karaarslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir hakem haksızlığa uğradığında neden diğer hakemlerin hiç sesi çıkmıyor? Aman bizim başımız yanmasm diye mi? Ya kimden neyden korkuyorsunuz bu kadar? Bugün haksızlığa karşı susanlar, yarın bir gün benzer bir haksızlığa maruz bırakılacak olan yine sizlersiniz. Korkunun ecele faydası yok. Cesur olun biraz. Siz böyle olmaya devam ettikçe isteyen istedigi gibi hakemlikle, hakemlerle oynar zaten" ifadelerini kullandı.

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu

NE OLMUŞTU?

24 yaşındaki kadın hakem Elif Karaarslan ve 61 yaşındaki gözlemci Orhan Erdemir'e kendilerine ait olduğu iddia edilen ilişki videosu sonrası TFF tarafından ömür boyu men cezası verilmişti.

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu

Türkiye Futbol Federasyonu, Sosyal Medya, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • ferhat eser:
    ülkenin haline bakın utancından sokağa çıkamayacak insanlar çıkmış birde yargı dağıtıyor millete 178 8 Yanıtla
  • Yalnız Kurt:
    İnsanlarda utanmada kalmamış 97 1 Yanıtla
  • Haluk Akkaya:
    Çatır çutur z.kiş sonrada gel burda yardı dağıt.ne günlere kaldık 81 0 Yanıtla
  • İrfan Baş:
    Elif hanım.Onlar sizin kadar cesur ve korkusuz olamadılar.Ben onlar adına utanıyorum,siz sakın utanmayın ama olur mu ? 57 15 Yanıtla
  • Mecoli:
    Pslik ahlksız 68 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Gfb Selçuk 5saray yalakası yorumlarını bekliyoruz 12 39 Yanıtla
  • Abdullah .:
    diyer hakemler neden ses çıkartmıyor. çünkü senin gibi Millet baskalriyla uygunsuz ahlahsiz ca birşey yapmıyor ailesi akrabaları yokmu bu kadının nasıl bir millet olduk yaa 46 0 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    seyrettim iyi performans 39 1 Yanıtla
  • Remzi Kurt:
    Çok komik 30 1 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Eskotaş :))) 24 1 Yanıtla
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