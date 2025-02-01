Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi - Son Dakika
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Spor

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi

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Cinsel ilişki videosu çıktığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ömür boyu men cezası alan kadın hakem Elif Karaarslan, sosyal medya üzerinden yüksek lisans mezuniyetini duyurdu. Marmara Üniversitesi'nde Spor Yönetimi üzerine yaptığı yüksek lisansını 4 üzerinden 3.90 ortalama ile bitirdiğini duyuran Karaarslan mezuniyet fotoğrafını da paylaştı.

01.02.2025 09:46  Güncelleme: 09:56
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Cinsel ilişki videosu çıktığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ömür boyu men cezası alan kadın hakem Elif Karaarslan, sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

CÜBBEYİ GİYDİ

Karaarslan, son olarak yüksek lisansını 4 üzerinden 3,90 ortalama bitirdiğini duyuran Karaarslan mezuniyet fotoğrafını da paylaştı.

"ACI ÇEKMİŞ İNSANLAR TEHLİKELİDİR"

Paylaşımına da bir mesaj ekleyen Elif Kararslan, " Marmara Üniversitesi'ni bölüm 1.'liği ile bitirdikten sonra, Spor Yönetimi üzerine yaptığım yüksek lisansımı da 4 üzerinden 3.90 ortalama ile bitirmiş olmanın haklı gururunu sizinle paylaşmak istedim. Hayatımın en zor ve sancılı son 2 yılını geçirmişken, akademik hayatımdan hiçbir taviz vermeden yoluma devam etmek benim için çok değerli. Bu yolda destekleyen tüm sevenlerime ve yanımda olan yol arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Acı çekmiş insanlar tehlikelidir, çünkü savaşmayı iyi bilirler" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

61 yaşındaki gözlemci Orhan Erdemir ile 24 yaşındaki hakem Elif Karaarslan'ın geçtiğimiz sezon ilişki yaşadığı video sosyal medyada yayılmıştı. Videonun ardından harekete geçen Türkiye futbol Federasyonu, iki ismi de görevinden ömür boyu men etti. Videonun yapay zeka ürünü olduğunu ileri süren Karaarslan, o şahsın kendisi olmadığını ve avukatlarının bu iftiralar hakkında yasal işlem başlatacağını duyurmuştu.

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi

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Son Dakika Spor Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Emin Erol:
    yatakta başarılı olduğu gibi okulda da başarılı tebrikler 78 7 Yanıtla
  • Sedat Keskin:
    şimdi aklımda deli sorular mezun olmak için kaç kiisye verdin 47 11 Yanıtla
  • sedat ümit sarı:
    4 üzerinden 3.90 . maşallah. 0.10 u kim kırdı acep 47 3 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    okuldaki bu başarının altında yatan sır nedir acaba 44 6 Yanıtla
  • serkan keskin:
    Sair burda aci cekmis insanlar derken cok yemis insanlar demek istemis 34 6 Yanıtla
  • Çağatay Edesen:
    Zeki çocuk vesselam... 31 4 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Her kes her şey yapıyor Buda bu güzellikle video normal 19 6 Yanıtla
  • Okan Demircan:
    Kapak fotoğrafı olmuş mh 15 2 Yanıtla
  • ünsal taylan:
    Başarının çalışmanın yaşı yok çalıştı kazandı ?? 13 3 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    anlamadigim cok sey var bu memlekette .. 8 0 Yanıtla
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