Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem, tartışmalı pozisyonu uygulamalı anlattı

Spor

Karaarslan, yaptığı paylaşım ile yine dikkatleri üzerine çekti. Karaarslan paylaştığı videoya "Hakem auta çıkan topun izdüşümlerini inceliyor" notunu düştü. Pozisyonu uygulamalı anlatan Karaarslan'a kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Süper Lig'de Galatasaray 'ın Trabzonspor 'u konuk ettiği maçta bordo-mavililerin Ozan Tufan ile bulduğu golde topun dışarıdan çevrilip çevrilmediği tüm futbol gündemini meşgul ederken 'iz düşümü' konusu tartışmalarda kendine yer edinmişti. Hakem Elif Karaarslan, sosyal medya hesabından yaşananlara dair bir paylaşımda bulundu.

NE OLMUŞTU?

61 yaşındaki gözlemci Orhan Erdemir ile 24 yaşındaki hakem Elif Karaarslan'ın geçtiğimiz sezon ilişki yaşadığı video sosyal medyada yayılmıştı. Videonun ardından harekete geçen Türkiye futbol Federasyonu, iki ismi de görevinden ömür boyu men etti. Videonun yapay zeka ürünü olduğunu ileri süren Karaarslan, o şahsın kendisi olmadığını ve avukatlarının bu iftiralar hakkında yasal işlem başlatacağını duyurmuştu.