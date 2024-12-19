Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem, tartışmalı pozisyonu uygulamalı anlattı - Son Dakika
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Spor

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem, tartışmalı pozisyonu uygulamalı anlattı

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Cinsel ilişki iddialarıyla gündeme gelen kadın hakem Elif Karaaslan, sosyal medya hesabından Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran bir pozisyonu paylaştı. Paylaştığı videoya ''Hakem auta çıkan topun izdüşümlerini inceliyor.'' yorumunu ekleyen Karaarslan'a kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

19.12.2024 10:05
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Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor'u konuk ettiği maçta bordo-mavililerin Ozan Tufan ile bulduğu golde topun dışarıdan çevrilip çevrilmediği tüm futbol gündemini meşgul ederken 'iz düşümü' konusu tartışmalarda kendine yer edinmişti. Hakem Elif Karaarslan, sosyal medya hesabından yaşananlara dair bir paylaşımda bulundu.

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem yine rahat durmadı

UYGULAMALI ANLATTI

Karaarslan, yaptığı paylaşım ile yine dikkatleri üzerine çekti. Karaarslan paylaştığı videoya "Hakem auta çıkan topun izdüşümlerini inceliyor" notunu düştü. Pozisyonu uygulamalı anlatan Karaarslan'a kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem yine rahat durmadı

NE OLMUŞTU?

61 yaşındaki gözlemci Orhan Erdemir ile 24 yaşındaki hakem Elif Karaarslan'ın geçtiğimiz sezon ilişki yaşadığı video sosyal medyada yayılmıştı. Videonun ardından harekete geçen Türkiye futbol Federasyonu, iki ismi de görevinden ömür boyu men etti. Videonun yapay zeka ürünü olduğunu ileri süren Karaarslan, o şahsın kendisi olmadığını ve avukatlarının bu iftiralar hakkında yasal işlem başlatacağını duyurmuştu.

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem, tartışmalı pozisyonu uygulamalı anlattı

Sosyal Medya, Galatasaray, Trabzonspor, Yapay Zeka, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem, tartışmalı pozisyonu uygulamalı anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Celil Başer:
    şimdi bir kaç salak çıkar AKP yüzünden oldu der 24 14 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Türk futbolu'nu bunun gibi O..pular'ın diline düşürenler utansın ne diyelim. 19 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Escort bayan bu Instagram da Show yapıyor Paralı kanalı var 18 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Başka bir şey anlatıyor gibi geldi, bu tiplere verilen primler yüzünden heryer fenomen doldu. 15 1 Yanıtla
  • Murat Karaca:
    Bu kadın hakem, yeşil sahada olan bu pozisyonu, diğer sahadaki pozisyon ile karıştırmış bence.. 11 1 Yanıtla
  • Yusuf Toprak:
    Cinsel ilişki videosu çıkan kadının Galatasaray ile ilgili paylaşım yapması öylemi? Tam bir Fener media kuruluşu olduğunuzu anladık! Uygulamanızı silip appstore’da olumsuz puan veriyorum ?? 6 5 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    belli belli verdiğin mesajla anlaşılıyor yapay zeka olduğu daha yok mu istiyorum parası ile ben buyum orspuuim diyor 4 1 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    hayat devam ediyor cesur hakem 2 3 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    dayım iyi çakamamış belli ki. ateşi sönmüyor o. spunun 3 1 Yanıtla
  • erkan zengin:
    Eee normal pozisyon zenginliği var 3 1 Yanıtla
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