Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu - Son Dakika
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Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu

Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu

Cinsel ilişki videosu ortaya çıktığı için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ömür boyu men cezası alan kadın hakem Elif Karaarslan, skandalın patlak vermesi sonrası kısa süre içerisinde binlerce takipçi kazandı ve 500 bini aşan takipçi sayısına ulaştı. Karaarslan'ın yaptığı paylaşımla takipçileriyle buluşacağını duyurması viral oldu.

14.10.2024 22:30
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Geçtiğimiz günlerde cinsel ilişki videosu ortaya çıktığı için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ömür boyu men cezası alan kadın hakem Elif Karaarslan hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

TFF'nin 61 yaşındaki eski hakem ve hakem gözlemcisi Orhan Aydemir ile "cinsel içerikli video kaseti çıkması" iddiasıyla ihraç kararı verdiği 24 yaşındaki hakem Elif Karaarslan olay sonrası yaptığı açıklamada, "Hukuki olarak uzun bir yolum olacak ama altından en güçlü ve sağlam şekilde kalkacağız. Bu süreçte tam desteğinizi ve sevginizi bekliyorum. Ağlamak, zırlamak, üzülmek benim yapacağım işler değil, ben o değilim. Sonuna kadar davamın arkasında olacağım. Ben zarar verilmeye çalışılanlardan sadece biriyim, umarım son olur..." ifadelerini kullanmıştı.

HAKEMLİĞİ BİTTİ AMA FENOMEN OLDU

9 Temmuz 2000'de İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğan Elif Karaarslan, alt liglerde hakemlik yapıyordu. 24 yaşındaki genç hakem, yönettiği maçların yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekerken Karaarslan'ın yaşanan bu olayın ardından kısa sürede binlerce takipçi kazandı ve Instagram'daki takipçi sayısı 500 bini aştı.

TAKİPÇİLERİYLE BULUŞACAK

Takipçisi yarım milyonu aşan Elif Karaarslan, yaptığı paylaşımda yakında takipçileri ile buluşacağını duyurdu. Karaarslan'ın bu duyurusu kısa sürede gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

61 yaşındaki gözlemci Orhan Erdemir ile 24 yaşındaki hakem Elif Karaarslan'ın geçtiğimiz sezon ilişki yaşadığı video sosyal medyada yayılmıştı. Videonun ardından harekete geçen Türkiye futbol Federasyonu, iki ismi de görevinden ömür boyu men etti. Videonun yapay zeka ürünü olduğunu ileri süren Karaarslan, o şahsın kendisi olmadığını ve avukatlarının bu iftiralar hakkında yasal işlem başlatacağını duyurmuştu.

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Son Dakika Spor Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Osman Koca:
    bide videodaki diğer amcaya bakın en fazla 100 takipcisi vardır:)))) 42 1 Yanıtla
  • Deutschland:
    canım ulkemin kısa ve net ozeti 36 2 Yanıtla
  • Murat:
    resimlere bakılırsa pozisyon doğru gibi hocam 33 0 Yanıtla
  • Adem GS:
    siz neden. reklamını yapıyorsunuz..böyle 1 milyona çıkar takipçi sayısı sizin sayenizde.. 25 1 Yanıtla
  • H celik:
    Herkes bi yol tutturmuş gidiyor böyle olacağını bilse daha önce verirdi...beyanatı tabii:) 18 2 Yanıtla
  • Tuncay Yakut:
    Video benim derse 1000.000 olur takipçi 15 1 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    ZATEN YANLIŞ MESLEK SEÇMİŞ. BU VESİLE İLE GERÇEK.MESLEGİNE KAVUŞMUŞ OLDU SIKINTI YAPMAYİN 11 1 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    bunun gibileri normalde idamlık 8 2 Yanıtla
  • Yasin Oruç:
    paralı çalışan emekci 8 0 Yanıtla
  • YoH null:
    zaman kaybı 6 1 Yanıtla
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