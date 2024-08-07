Cinsel organı nedeniyle Olimpiyatlar'dan elenen yarışmacıdan tek cümlelik paylaşım - Son Dakika
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Spor

Cinsel organı nedeniyle Olimpiyatlar'dan elenen yarışmacıdan tek cümlelik paylaşım

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Paris 2024 Olimpiyatları'nda sırıkla atlama kategorisinde yarışan Fransız sporcu Anthony Ammirati cinsel organının engele çarparak düşmesi sonucunda final şansını kaybetmişti. Sosyal medyanın gündemine oturan Fransız yarışmacı, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

07.08.2024 11:07  Güncelleme: 11:20
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2024 Paris Olimpiyatları'nda sırıkla atlama dalında yarışan 20 yaş altı Dünya Şampiyonu Fransız sporcu Anthony Ammirati tüm dünyanın gözü önünde tuhaf bir an yaşadı.

Cinsel organı nedeniyle Olimpiyatlar'dan elenen yarışmacıdan tek cümlelik paylaşım

CİNSEL ORGANI ÇITAYA ÇARPTI

Grup aşamasındaki kritik bir atlayış sırasında cinsel organının çıtaya çarpması sonucunda finale kalamayan Ammirati sosyal medyanın gündemine yerleşti. Fransız sporcu, pek çok kullanıcının esprilerinin odağı olurken kendisine yönelik olarak 250 bin dolar değerinde yetişkin film teklifi geldiği de iddia edildi.

Cinsel organı nedeniyle Olimpiyatlar'dan elenen yarışmacıdan tek cümlelik paylaşım

TEK CÜMLELİK PAYLAŞIM

Sessizliğini koruyan Fransız sporcu TikTok'tan yaptığı paylaşımla eleştirilere cevap verdi. İfadesiz bir şekilde poz veren sporcu gönderisine, "Performansınızdan daha fazla paketinizle ilgi çekiyorsunuzdur" notunu ekledi.

İşte Fransız sporcunun o paylaşımı;

Cinsel organı nedeniyle Olimpiyatlar'dan elenen yarışmacıdan tek cümlelik paylaşım
Cinsel organı nedeniyle Olimpiyatlar\'dan elenen yarışmacıdan tek cümlelik paylaşım

Paris, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cinsel organı nedeniyle Olimpiyatlar'dan elenen yarışmacıdan tek cümlelik paylaşım - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Dogan: bunuda haber yaptınızya ??? 35 4 Yanıtla

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