Ciro Immobile, gol orucuna son verdi

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Siyah-beyazlıların yıldız forveti Ciro Immobile, bu karşılaşmada gol hasretine son verdi.

PENALTIDAN ATTI

İtalyan golcü, karşılaşmanın 31. dakikasında penaltıdan ağları havalandırdı. Immobile, bu golüyle birlikte 11 Ocak'taki Bodrum FK maçından bu yana ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Öte yandan Yıldız futbolcu, bu golle birlikte ligdeki 11 golünün 6'sını penaltıdan attı.

BU SEZON 15. GOL

Ciro Immobile, bu sezon Siyah-beyazlı formayı bu maçla birlikte tüm kulvarda 32 kez giydi. Tecrübeli futbolcu, toplamda 15. golünü attı. İtalyan yıldızın 3 de asisti bulunuyor.